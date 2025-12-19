중상위층 중심 저출산 정책, ‘배제된 사람들’ 낳아

[책과 길]

인구에서 인간으로

이철희 지음

위즈덤하우스, 416쪽, 2만3000원



한국의 대표적인 인구경제학자인 저자가 지난 16년간 한국의 출생아 수 감소 문제를 연구한 결과물이다.



저자는 책의 특징을 크게 세 가지로 설명했다. ①인구문제를 깊이 이해하기 위해 실증적인 증거와 합리적인 추론에 기초했다. ②인구문제를 넓게 이해하기 위해 통합적·장기적 시각을 갖고자 노력했다. ③한국의 일반성과 특수성을 균형 있게 고려했다.



많은 사람들은 한국의 저출산 대응 정책이 효과를 내지 못했다고 평가한다. 엄청난 재원을 투자했지만 합계출산율이 높아지지 않았기 때문이다. 저자는 20년간 시행된 대책이 실질적으로 ‘소득중상위계층’에 속하는 ‘결혼한 가구’를 주된 대상으로 삼는 것을 문제로 지적한다. 정책의 영향권 밖에서 명시적이든 실질적이든 배제된 사람이 많다는 것이다.



저자는 인구정책의 비전과 목표를 ‘선택의 자유 확대’와 ‘삶의 질 유지’라고 제시한다.



출산율 높이기에만 매달리기보다 원하면 자유롭게 자녀를 낳는 선택을 할 수 있는 사회를 만들고, 출산아 수 감소로 나타날 수 있는 사회경제적 충격을 최대한 완화함으로써 국민 삶의 질이 유지될 수 있도록 준비하자는 것이다.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국의 대표적인 인구경제학자인 저자가 지난 16년간 한국의 출생아 수 감소 문제를 연구한 결과물이다.저자는 책의 특징을 크게 세 가지로 설명했다. ①인구문제를 깊이 이해하기 위해 실증적인 증거와 합리적인 추론에 기초했다. ②인구문제를 넓게 이해하기 위해 통합적·장기적 시각을 갖고자 노력했다. ③한국의 일반성과 특수성을 균형 있게 고려했다.많은 사람들은 한국의 저출산 대응 정책이 효과를 내지 못했다고 평가한다. 엄청난 재원을 투자했지만 합계출산율이 높아지지 않았기 때문이다. 저자는 20년간 시행된 대책이 실질적으로 ‘소득중상위계층’에 속하는 ‘결혼한 가구’를 주된 대상으로 삼는 것을 문제로 지적한다. 정책의 영향권 밖에서 명시적이든 실질적이든 배제된 사람이 많다는 것이다.저자는 인구정책의 비전과 목표를 ‘선택의 자유 확대’와 ‘삶의 질 유지’라고 제시한다.출산율 높이기에만 매달리기보다 원하면 자유롭게 자녀를 낳는 선택을 할 수 있는 사회를 만들고, 출산아 수 감소로 나타날 수 있는 사회경제적 충격을 최대한 완화함으로써 국민 삶의 질이 유지될 수 있도록 준비하자는 것이다.맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지