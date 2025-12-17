정부, 내년 ‘AI 대응 일자리 청사진’ 내놓는다
고용노동부 포럼 최종보고회 개최
“中企·서비스업·저숙련 직종 등
AI 전환 충격 최소화 대책 시급”
고용노동부는 17일 서울 직업능력심사평가원에서 ‘AI 산업 전환과 일자리’ 포럼 최종 보고회를 개최했다. AI 전환 시대에 정부가 어떻게 대응해야 할지 해당 과제를 발굴하기 위한 자리였다. 보고회에는 김영훈 노동부 장관을 비롯해 AI 및 노동시장 전문가들이 참여해 정부에 각종 방안을 제언했다.
포럼 위원장인 조성준 서울대 빅데이터 AI 센터장은 “AI 전환으로 사람과 AI가 협동하는 방식으로 노동의 형태가 변화할 것”이라며 “AI 협업 능력을 키울 수 있는 AI 리터러시 교육과 전문가 훈련 등 현장 중심의 직무 훈련 프로그램을 확대할 필요가 있다”고 촉구했다.
포럼에 참여한 전문가들은 AI 기술 도입이 생산성 향상을 이끄는 동시에 직무 구조의 급격한 변화를 초래할 수 있음을 지적했다. 이에 AI가 노동시장에 미치는 영향에 대한 분석 및 모니터링, 디지털·AI 역량 중심 직업훈련 강화 필요성을 노동부에 제언했다.
특히 중소기업·서비스업·저숙련 직종 등 AI 고위험 계층은 AI 전환 충격을 최소화할 필요가 있다며 현장형 지원체계 구축 등을 시급하게 마련할 필요가 있다는 의견이 나왔다. 노동부는 이번 포럼 결과와 각계 의견을 바탕으로 내년에 ‘AI 대응 일자리 정책 로드맵’을 마련할 계획이다. 로드맵에는 AI 전환 영향에 대한 분석, AI 역량을 갖춘 인재 양성 전략, 업종·직종별 맞춤형 전환 지원, 안전망 체계 구축 등 중장기적 정책 과제들이 포함될 예정이다.
김 장관은 “정부는 AI 산업 전환에 따른 불확실성을 줄이고, 일하는 한 사람 한 사람이 안심하고 역량을 발휘할 수 있는 노동시장을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사