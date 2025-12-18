시사 전체기사

LG, 탑승자 맞춤형 AI 車솔루션 CES서 공개

입력:2025-12-18 00:21
LG전자가 다음 달 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막하는 세계 최대 가전 전시회 ‘CES 2026’에서 ‘AI 기반 차량용 솔루션’을 선보인다고 17일 밝혔다. LG전자의 전장 기술과 인공지능(AI)을 결합해 탑승자 안전과 편의성을 끌어올린 해당 솔루션은 CES 출품목 중 가장 혁신적인 제품·서비스에 주어지는 ‘CES 최고 혁신상’을 받았다.

LG전자는 솔루션을 직접 경험해볼 수 있는 체험 공간을 운영한다. 전면 유리에 투명 OLED 디스플레이를 적용해 운전석 전체로 인터페이스를 확장한 ‘디스플레이 솔루션’, 운전석과 조수석에 비전 AI를 적용해 시선에 따라 다양한 정보를 제공하는 ‘비전 솔루션’, 콘텐츠·영상 통화·번역 등 뒷좌석 상황에 맞는 AI 큐레이션 서비스를 제공하는 ‘엔터테인먼트 솔루션’ 등 3가지 체험존으로 구성된다.

양윤선 기자 sun@kmib.co.kr

