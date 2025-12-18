두산, ‘몸값 5조원’ SK실트론 품는다

두산은 반도체 기업으로 체질 전환

SK는 유동성 확보, ‘AI 전환’ 가속



두산그룹이 글로벌 3위 반도체 웨이퍼 제조사 SK실트론을 인수한다. 최대 5조원대의 ‘빅딜’이 성사되면 두산은 첨단소재·반도체 기업으로의 체질 전환을 본격화할 동력을 얻고, SK그룹은 재무구조 개선 효과와 함께 ‘실탄’ 확보로 인공지능(AI) 등 신사업 투자 여력을 한층 강화할 수 있을 것으로 전망된다.



SK그룹 지주사인 SK㈜는 17일 “SK실트론 지분 매각을 위해 ㈜두산을 우선협상대상자로 선정해 통보했다”고 공시했다. 두산은 최태원 SK그룹 회장이 보유한 SK실트론 지분 29.4%를 제외한 나머지 지분 70.6%를 인수할 것으로 알려졌다. SK실트론의 기업 가치가 5조원 이상으로 추정되고 현 지분 구조를 감안하면 인수 금액은 3조~4조원대일 것으로 추산된다. 업계 관계자는 “우선협상대상자 선정 이후 계약 조건 협의, 본실사를 거쳐 주식 매매 계약 체결을 하게 되는데 정해진 기한은 없다”고 말했다.



SK실트론은 반도체 칩의 핵심 소재인 웨이퍼를 생산하는 국내 유일 전문 기업이다. 세계 시장 점유율 3위(12인치 웨이퍼 기준)로, 실트론(웨이퍼)·머티리얼즈(특수가스)·하이닉스(칩 제조)로 이어지는 SK그룹 반도체 수직 계열화의 한 축을 담당하고 있다. 2017년 LG그룹에서 SK로 편입된 이후 한번도 적자를 낸 적이 없는 ‘알짜배기’ 계열사이기도 하다. 그럼에도 실트론을 매각한다는 것은 SK가 유동성 확보에 더해 글로벌 소재·부품 업체들과 협력하는 공급망 구축 전략으로 선회했음을 의미한다는 분석이다. AI 시대에 대비해 데이터센터 구축, 에너지사업 등 주력 사업 육성을 위한 선택과 집중 성격도 있어 보인다.



SK그룹은 올해 초부터 리밸런싱 작업의 일환으로 SK실트론 매각을 추진해 왔다. 당초 국내 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니가 유력한 인수 후보로 떠올랐지만 거래 금액 등을 놓고 이견을 좁히지 못한 것으로 알려졌다.



두산이 SK실트론을 인수하면 반도체 전·후방 사업을 아우르는 핵심 장비 소재 기업으로 도약할 기반을 갖추게 된다. 두산은 클린 에너지·스마트 머신·반도체 첨단소재를 3대 축으로 삼아 사업 구조를 개편 중이다. 반도체 첨단소재와 관련해 두산은 2022년 반도체 후공정 테스트 국내 1위 기업인 두산테스나를 인수했고 지난해에도 반도체 후공정 기업 엔지온을 매입해 두산테스나의 자회사로 뒀다. 최근엔 경북 구미에 있는 SK실트론 본사와 공장에 대한 실사에 나서는 등 적극적인 행보를 보여왔다.



다만 매각 협상 과정에서 거래가 틀어질 가능성도 배제할 수는 없다. SK그룹의 경우 그룹 재편 작업이 상당 부분 진척되는 등 당장 매각을 서두를 필요가 없다는 얘기가 나온다.



권지혜 허경구 기자 jhk@kmib.co.kr



