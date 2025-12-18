김종혁 중징계 권고는 韓 향한 선전포고
국힘, 당게 카드 사용시점 저울질
韓은 대응 자제 대여투쟁에 집중
국민의힘 당무감사위원회의 김종혁 전 최고위원에 대한 중징계 권고는 한동훈 전 대표를 향한 선전포고라는 해석이 나온다. 장동혁 대표는 “해당행위를 한 사람을 방치한다는 것은 맞지 않는다”며 당무감사 결과에 힘을 실었다. 한 전 대표와 관련된 당원게시판(당게) 사건 결정이 나오면 계파 갈등이 전면전으로 치달을 수 있다는 관측이 제기된다.
장 대표는 17일 경기 고양 화전마을에서 연탄 배달 봉사를 마친 뒤 기자들을 만나 “당무감사위 결과에 대해 언급하는 것은 적절치 않다”면서도 “해당행위는 엄정 조치하고 당이 하나로 뭉쳐서 싸우는 게 훨씬 더 중요하다”고 말했다. 이어 “바깥의 적 50명보다 내부의 적 1명이 더 무섭다는 말씀을 드린 적 있다”며 “이것(당무감사)이 당 화합을 해치거나 외연 확장에 방해된다는 주장은 동의하기 어렵다”고 덧붙였다.
당무감사위가 지도부 의중에 발맞춰 친한(친한동훈)계를 찍어내고 있다는 해석과 관련해선 “당무감사위는 독립적으로 활동한다. 결정에 대해 어떤 소통도 하지 않는다”고 말했다. 또 “많은 의원이 당명 개정 필요성을 언급했다”며 “국민의힘이 새롭게 태어나기 위해 보수 가치 재정립이 필요하고 그에 수반해 필요하다면 검토할 수 있다”고 말했다.
친한계는 당무감사위 활동이 한 전 대표를 쳐내기 위한 수순으로 본다. 한 친한계 인사는 “최종 타깃은 한 전 대표”라며 “김 전 최고위원 징계에 대한 반발 정도 등 여론과 파장을 살피려는 것 같다”고 말했다. 이호선 당무감사위원장은 지난 9일 이례적으로 당게 사건의 중간조사 결과를 발표했고, 전날 브리핑에선 “(사실관계 파악을 위해) 당내에서 할 수 있는 절차는 다 밟고 있다”고 언급했다.
당 내홍은 이미 확산 중이다. 이 위원장은 자신의 블로그에 당무감사위 의결서 전문을 공개했다. 당무감사위 결정에 대해 ‘윤 어게인 달려가는 국힘, 당 존립 위기 맞을 것’이라고 비판한 언론에 대한 반박 차원이다. 이에 김 전 최고위원도 페이스북에 “누가 헛소리를 하고 있는지 판단하실 수 있을 것”이라며 약 1만2000자 분량의 서면 답변서를 게재했다.
한 전 대표는 직접 대응을 삼가고 일단 대여투쟁에 집중하겠다는 입장인 것으로 알려졌다. 한 친한계 의원은 “한 전 대표는 계속 이재명정부와 싸우는 기조를 유지할 것”이라며 “그러다 보면 중간지대 의원들로부터 (한 전 대표에 대한 공격이) ‘부당하다’는 목소리가 터져 나오게 돼 있다”고 말했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
