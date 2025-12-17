김범석 질문에 “이 자리 기쁘다”… 동문서답 일관한 외국인 대표

의례적 답변·교차 통역에 ‘답답’

취임 일주일 만에 국회 과학기술정보방송통신위원회 청문회에 참석한 해럴드 로저스 쿠팡 임시 대표가 17일 의원들 질의 도중 물을 마시고 있다. 김범석 의장은 불출석했고, 로저스 대표는 책임 회피성 답변만 내놨다. 정부는 쿠팡 영업정지 여부를 논의하기로 했다. 이병주 기자

“Happy to be here(이 자리에 오게 돼 기쁘다).”



17일 개인정보 유출 사태로 국회 청문회에 출석한 해럴드 로저스 쿠팡 임시 대표는 이준석 개혁신당 대표가 “미국에선 보안 유출 사고가 발생할 때 제프 베이조스 아마존 대표가 나오기도 했는데 왜 김범석 의장은 출석하지 않느냐”고 묻자 이같이 답했다.



취임 일주일 된 로저스 대표의 무책임한 답변과 주요 증인 불출석에 따른 알맹이 없는 내용으로 국회 과학기술정보방송통신위원회의 쿠팡 청문회는 시종 국민 복장만 터지는 답답한 공방이 이어졌다.



여야 의원은 시작부터 불출석한 김 의장에 대한 질타를 쏟아냈다. 최민희 과방위원장은 “2024년 쿠팡 매출 41조원 중 90%가 대한민국 매출액인데 글로벌 CEO를 운운하며 김 의장이 안 나오는 게 말이 되나”고 따져 물었다. 이훈기 더불어민주당 의원은 “대한민국 국민을 호구로 보는 것”이라며 분개했다.



쿠팡 측은 “안녕하세요” 정도의 한국말만 한다는 로저스 대표 등 외국인 임원들을 증인으로 출석시켰다. 로저스 대표는 “쿠팡 한국 대표로서 어떤 질문이든 성심껏 답하겠다”는 의례적 답변을 반복했다. 황정아 민주당 의원이 “김 의장은 지금 어딨나”고 묻자 “김 의장을 비롯해 이사회와 소통하고 있다”고 답했다. ‘김 의장이 사과할 마음이 있다고 했느냐’는 질문엔 “그런 대화를 나누지 않았다”고 답했다.



질문마다 통역을 거쳐야 해 질의응답은 수시로 지연됐다. 최 위원장은 “‘감사합니다’ 같은 쓸데없는 말은 통역하지 말라”고 주문했다. 교차 통역에 따른 시간 지연과 의례적 답변이 이어지자 여야 의원은 한목소리로 시간 낭비라고 비판했다.



로저스 대표는 쿠팡의 개인정보 유출이 중대한 정보에 해당하지 않아 미국법상 공시 대상이 아니라는 입장도 고수했다. 지난 16일(현지시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시와 관련해선 “공시 의무는 없었지만 이번 이슈가 지속적인 관심을 받는 상황을 감안해 SEC 공시를 진행했다”고 말했다.



배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 쿠팡 영업정지를 적극적으로 검토해 달라는 박정훈 국민의힘 의원 주문에 “민관합동조사 결과에 따라 공정위와 판단해야 한다”면서도 “적극적으로 논의하겠다”고 밝혔다. 지난 9월 초 이뤄진 김병기 민주당 원내대표와 박대준 전 쿠팡 대표 오찬을 두고 여야 공방이 오가기도 했다. 최형두·신성범 국민의힘 의원은 오찬으로 불거진 인사청탁 의혹 해소를 위해 김 원내대표를 청문회 증인으로 불러 달라고 요청했다. 최 위원장은 “언론 보도로 증인을 채택하면 채택할 증인이 너무 많다”며 거절했다.



국회 정무위원회는 이날 김 의장을 국회 증언감정법 위반 혐의로 고발하기로 했다. 개인정보 유출 사고가 발생한 기업에 부과할 수 있는 과징금을 현행 매출의 3%에서 최대 10%로 상향하는 법안도 정무위 전체회의를 통과했다.



