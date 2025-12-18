中이 점령한 LCD TV… 삼성·LG, ‘프리미엄’으로 역습
삼성, 마이크로RGB 라인업 확대
LG, 마이크로RGB 에보 CES서 공개
중저가 LCD와 고가 OLED로 양분돼 있던 TV 시장이 세분화하고 있다. 중국 기업이 점령한 LCD TV 시장에 삼성·LG전자가 프리미엄 제품군으로 ‘역습’에 나서면서다. 전체 TV 시장에서 판매 수량 기준으로 LCD TV가 차지하는 비중은 97%에 달한다. 여전히 LCD TV가 글로벌 TV 시장에서 압도적 판매량을 보이고 있는 만큼 국내 기업들이 프리미엄으로 승부를 보겠다는 의지를 보여주는 것이란 평가다.
삼성전자는 프리미엄 TV 시장에서 소비자 선택의 폭을 넓히기 위해 마이크로 RGB TV 라인업을 확대한다고 17일 밝혔다. 삼성전자는 지난 8월 115형 마이크로 RGB TV를 선보였는데, 출고가가 4490만원에 책정됐다. 2026년형 마이크로 RGB TV 라인업은 55, 66, 75, 85, 100형 등 총 6가지 크기로 다양해진다.
RGB TV의 가격대가 높은 것은 RGB LED 칩 크기가 100마이크로미터 이하인 만큼 정교한 기술력이 필요하기 때문이다. 마이크로 RGB TV는 스크린에 마이크로 크기의 RGB(빨강·초록·파랑) LED를 미세하게 배열한 RGB 컬러 백라이트를 적용해 빨강, 초록, 파랑 색상을 각각 독립적으로 정밀 제어할 수 있다. 중국 제품의 LED 칩 크기는 500마이크로미터 수준으로 ‘미니’ 크기지만, 국내 기업의 LED 칩은 5분의 1 수준이다. 소자가 미세해지면 깊은 검은색과 밝은 이미지를 섬세하게 표현할 수 있다.
LG전자는 다음 달 미국 라스베이거스에서 개막하는 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2026’에서 ‘LG 마이크로RGB 에보’를 공개한다. LG전자는 일반적인 LCD TV를 뛰어넘는 혁신적인 화질을 구현했다며 자신감을 내비치고 있다. LG 마이크로RGB 에보를 LCD TV의 최고 프리미엄 라인으로 선보인다는 계획이다.
시장조사기관 옴디아에 따르면 매출 기준 글로벌 TV 시장 점유율은 삼성전자와 LG전자가 나란히 1, 2위를 차지하고 있지만 출하량 기준으로는 중국 기업들이 약진하고 있다. 중국 TCL과 하이센스가 중저가 LCD TV를 대량으로 판매하면서 LG전자를 누르고 점유율 2, 3위에 올라섰다. TV 시장 침체가 이어지는 상황에서 국내 기업들이 고가 LCD TV를 출시한 것은 프리미엄 시장 점유율을 끌어올리기 위해서라는 분석이 나온다. 업계 관계자는 “국내 기업 제품은 중국 제품에 비해 화질이나 소프트웨어 측면에서 강점이 있다”고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
