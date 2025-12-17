특검 “종교단체 결탁 헌법가치 훼손”… 1억 수수 혐의 권성동 징역 4년 구형
권 혐의 부인… 1심 선고 내달 28일
경찰, 편파 수사 사건 공수처 이첩
김건희 특검이 17일 통일교로부터 1억원의 정치자금을 수수한 혐의로 기소된 권성동(사진) 국민의힘 의원에게 징역 4년을 구형했다. 특검은 “특정 종교단체와 결탁해 헌법 가치를 훼손했다”며 중형 선고가 불가피하다고 밝혔다. 반면 권 의원은 “1억원을 받은 사실이 전혀 없다”고 항변했다. 1심 선고는 다음달 28일 나온다.
서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 이날 권 의원의 정치자금법 위반 혐의 사건 결심 공판을 진행했다. 특검은 권 의원에게 징역 4년과 추징금 1억원을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 박상진 특검보는 “피고인은 중진 국회의원으로 누구보다 헌법 가치를 수호하고, 국민의 권익 보호에 힘써야 할 책무가 있음에도 특정 종교단체와 결탁, 정치자금 1억원을 수수해 헌법 가치를 훼손하고 국민의 신뢰를 저버렸다”고 말했다. 또 “수사 과정에서 증거인멸을 시도했고, 법정에 이르기까지 전혀 반성하지 않는 태도를 보였다”고 강조했다.
권 의원은 20대 대선을 앞둔 2022년 1월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 대선 지원을 대가로 교단 청탁을 받고, 1억원의 정치자금을 수수한 혐의로 구속 기소됐다.
권 의원은 혐의를 전면 부인하며 무죄를 주장했다. 권 의원은 최후진술에서 “36년 공직생활에서 돈 문제와 관련해 한 번도 구설에 오른 적이 없다”고 호소했다. 이어 “1시간 정도 만났을 뿐 어떤 친분이나 신뢰 관계(도 없고), 윤영호가 어떤 사람인지 모르는 상태에서 1억원을 받았다는 것은 상식적이지 않다”고 덧붙였다. 또 “만약 1억원을 받았다면 속된 말로 코가 꿰인 것인데 (윤 전 본부장은) 그 이후 한 번도 통일교 현안 사업을 부탁한 적이 없다”고 말했다.
이날 법정에선 권 의원이 받았다고 지목된 현금 1억원의 부피를 가늠하기 위한 검증도 이뤄졌다. 양측이 현금다발과 쇼핑백을 준비해 왔고, 재판부는 사진을 찍고 A4 용지를 갖다 대보는 등 부피를 파악했다.
한편 경찰은 민중기 특검 등이 정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹을 편파 수사했다는 논란과 관련, 해당 사건을 고위공직자범죄수사처에 이첩했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사