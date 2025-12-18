여수·울산 석화 구조조정 진통… 정부 “이번 주까지 내라” 최후통첩
가시적 성과 없자 압박 수위 높여
LG화학·GS칼텍스 내일 제출 계획
여천NCC·샤힌프로젝트 등 변수
석유화학 업계의 자발적 사업재편안 제출 시한이 사실상 이번 주로 다가오면서 해당 기업들도 합의안 도출을 위해 막판 협상에 속도를 높이고 있다. 지난달 대산 산업단지에서 롯데케미칼과 HD현대케미칼이 첫 사업재편안을 제출한 가운데 여수·울산 산단에서도 나프타분해시설(NCC) 통폐합 논의가 점차 구체화되는 모양새다. 다만 여수에서는 여천NCC를 둘러싼 대주주 간 이견이, 울산에서는 에쓰오일의 ‘샤힌 프로젝트’ 가동을 두고 업체 간 눈치 싸움이 치열해 협상의 진통이 이어지고 있다.
17일 업계에 따르면 산업통상부는 주요 석화 기업들에게 구조조정 개편 방안을 이번 주까지 제출하도록 요구한 것으로 알려졌다. 정부가 제시한 공식 제출 기한은 연내이지만, 12월이 돼도 대산 산단 외에 가시적 성과가 없자 압박 수위를 높인 것으로 풀이된다.
국내 최대 석화 산단인 여수에서는 LG화학과 GS칼텍스가 오는 19일 NCC 사업재편계획 초안을 제출할 계획이다. 양 사가 합작법인(JV)을 설립하고 가장 노후화된 LG화학 1공장(에틸렌 생산능력 120만t)을 폐쇄하는 방안이 유력하게 거론된다.
여수 산단 재편의 또 다른 축인 여천NCC 관련 논의도 본격화되고 있다. 최근 여천NCC의 공동 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼이 원료 공급 계약을 타결하면서 업계에서는 여천NCC 3공장(47만t)을 폐쇄하는 방안에 힘이 실리고 있었다. 그런데 DL케미칼이 지난 15일 3공장 대신 1·2공장(각 90만t) 중 한 곳을 폐쇄해야 한다고 공개 제안하고 나섰고, 한화솔루션은 합의되지 않은 사안이라며 반발하고 있다. 다만 정부의 의지가 강한 만큼 두 회사가 19일에 재편안을 낼 가능성도 배제할 수 없다는 분위기다.
울산에서는 샤힌 프로젝트가 변수로 작용하고 있다. SK지오센트릭·에쓰오일·대한유화가 외부 컨설팅을 의뢰한 결과 SK지오센트릭 공장(66만t)을 폐쇄하는 방안과 3사 모두 생산량을 일정 부분 줄이는 방안 등이 제시된 것으로 알려졌다. 그러나 에쓰오일은 180만t 생산 규모의 샤힌 프로젝트 가동을 앞둔 상황이라 감산 의지가 약하다는 평가다. SK 공장이 문을 닫으면 SK에너지의 나프타 공급망을 바꿔야하는 등 여러 이해관계가 얽혀있어 결론을 예측하기 더욱 어렵게 한다.
정부가 제시한 감축 목표치는 270만~370만t이다. 대산의 롯데케미칼 공장(110만t)과 여수의 LG화학 1공장을 더하면 최소 목표치의 85%를 채운다. 여기에 여천NCC 3공장과 SK 공장이 포함될 경우 최대 목표치에 근접하게 된다.
