국내 첫 ‘몸밖 심장’ 아기 살려냈다…“생명의 기적”
생후 8개월 ‘심장이소증’ 박서린양
서울아산병원 고난도 재건 수술 성공
심장이 몸 밖에 나온 채 태어나 생사 기로에 놓였던 아기가 8개월간 국내 의료진의 열성적인 치료와 보살핌 끝에 건강을 회복해 가족 품으로 돌아갔다. (사진)
100만명 당 5~8명 꼴로 발생하는 ‘초희귀 심장이소증’ 아기의 국내 생존 사례는 최초다. 90% 이상이 출생 전 사망하거나 태어나더라도 3일을 넘기지 못하는 것으로 보고돼 이번 사례는 ‘생명의 기적’으로 받아들여진다.
17일 서울아산병원에 따르면 생후 8개월의 박서린양은 지난 4월 임신 38주만에 심장이소증을 안고 세상에 나왔다. 아기의 심장 전체가 몸밖으로 완전히 노출된 채 뛰고 있었다. 심장을 보호할 흉골이 없고 가슴과 배의 피부 조직이 제대로 형성되지 않아 흉부가 열려 있는 상태였다. 아기가 울면서 힘을 줄 때마다 심장과 폐 일부가 몸 밖으로 밀려나왔고 폐 기능이 극도로 떨어져 자가 호흡으로는 생명을 이어가기 힘들었다.
하지만 서린이의 작은 심장은 몸밖에서도 힘차게 뛰며 강한 생명력을 보여줬다. 국내에선 심장이소증 신생아의 생존 사례가 보고된 적 없고 세계적으로도 매우 드물어 참고할만한 해외 문헌이 제한적인 상황에서도 의료진은 포기하지 않았다.
병원 측은 소아청소년심장과, 심장혈관흉부외과, 성형외과, 소아심장외과, 산부인과, 융합의학과 등 각 분야 전문가들이 참여한 다학제 협진을 가동해서 아기의 심장을 흉강 안으로 다시 넣고 가슴 부위를 배양 피부로 덮는 고난도 재건 수술을 시도해 성공했다. 건강을 회복한 서린이는 최근 퇴원해 외래 진료를 받고 있다. 서린이 엄마 이해연씨는 “서린이와 함께 집으로 갈 수 있도록 도와준 의료진에게 감사드린다”고 말했다.
