이재현 회장 UAE 방문 “중동 현장 경영”
CJ그룹은 이재현 회장이 아랍에미리트(UAE)를 방문해 정부 유력 인사들과 사업적 협력 방안을 모색하고 중동 시장 확장 가능성을 점검했다고 17일 밝혔다. 이 회장은 올해 일본, 미국, 유럽 등 글로벌 현장에서 광폭 경영 행보를 보이고 있다.
이 회장은 UAE에서 행정청장이자 국부펀드 무바달라의 최고경영자(CEO) 칼둔 알 무바라크를 만나 문화·경제 분야의 협력에 대해 논의했다. 이어 모하메드 알 무바라크 아부다비 문화관광부 의장, 압둘라 알 하마드 UAE 국립 미디어 오피스 의장과도 면담을 했다. CJ그룹은 중동에서 KCON 등 이벤트를 추진하고 콘텐츠 제작·투자 지원, 글로벌 제작 인프라 구축 등에 나설 예정이다. 이 회장은 “잠재력 높은 중동 시장에서 K웨이브를 신성장 동력을 만들어 가야 한다. 성장에 대한 절실함을 갖고 신영토 확장에 승부를 걸어야 한다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사