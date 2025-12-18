시사 전체기사

이재현 회장 UAE 방문 “중동 현장 경영”

입력:2025-12-18 01:22
공유하기
글자 크기 조정

CJ그룹은 이재현 회장이 아랍에미리트(UAE)를 방문해 정부 유력 인사들과 사업적 협력 방안을 모색하고 중동 시장 확장 가능성을 점검했다고 17일 밝혔다. 이 회장은 올해 일본, 미국, 유럽 등 글로벌 현장에서 광폭 경영 행보를 보이고 있다.

이 회장은 UAE에서 행정청장이자 국부펀드 무바달라의 최고경영자(CEO) 칼둔 알 무바라크를 만나 문화·경제 분야의 협력에 대해 논의했다. 이어 모하메드 알 무바라크 아부다비 문화관광부 의장, 압둘라 알 하마드 UAE 국립 미디어 오피스 의장과도 면담을 했다. CJ그룹은 중동에서 KCON 등 이벤트를 추진하고 콘텐츠 제작·투자 지원, 글로벌 제작 인프라 구축 등에 나설 예정이다. 이 회장은 “잠재력 높은 중동 시장에서 K웨이브를 신성장 동력을 만들어 가야 한다. 성장에 대한 절실함을 갖고 신영토 확장에 승부를 걸어야 한다”고 말했다.

박성영 기자 psy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘주사이모 논란’ 샤이니 키, 활동 중단 “집에서 진료 받았다” 인정
대기업 총수 가장 많이 사는 지역은 ‘이곳’…용산·강남·서초 70%
채용 한파에 덩달아 얼어붙는 채용 플랫폼… 활로 찾기 ‘안간힘’
“쉿, 윗집 임대래”… 온라인에 퍼진 동·호수 배치표
끝없이 미뤄지는 티몬 재오픈… 오아시스 ‘승자의 저주’ 빠지나
새해 주택 공급 확대 총력전… 시장 교란은 틀어막는다
코스피 4000선 붕괴… 연말 산타랠리 기대감에 찬물
원화만 빠진다… 파운드화·유로화도 고공행진
국민일보 신문구독