‘더 커진’ 세탁기·에어컨 들고 한국 상륙하는 中업체들
소형 이어 백색가전으로 도전장
샤오미·로보락 등 제품군 확대
작년 中가전 수입액 49.7억 달러
중국 기업들이 한국의 백색 가전 시장에도 연이어 도전장을 내밀고 있다. 냉장고와 세탁기, 에어컨 등 가전제품은 국내 기업이 여전히 주도권을 쥐고 있는 분야다. 소형 가전을 앞세워 인지도와 점유율을 끌어올리고 있는 중국 기업들이 제품 덩치를 키워 본격 상륙을 준비하면서 한국 가전시장의 판도가 흔들릴 수 있다는 분석도 나온다.
지난 11일 중국 우한에 있는 샤오미의 첫 스마트 가전 공장이 공식 가동을 시작했다. 첫 생산 제품은 스마트홈 브랜드 미지아의 ‘중앙 에어컨 프로 듀얼 휠’이다. 샤오미에 따르면 해당 공장은 약 6.5초마다 한 대의 에어컨 생산이 가능하다. 핵심 부품에 대해서는 인공지능(AI)을 활용한 정밀 검사로 품질을 유지한다는 계획이다. 우한 공장이 가동되면서 향후 에어컨을 비롯한 샤오미의 냉장고, 세탁기 등 주요 대형가전은 자체 설계 및 생산 체제로 전환될 예정이다.
스마트폰, 자동차에 이어 가전까지 자체 제조 역량을 갖추면서 샤오미는 한국 시장 침투에 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 앤드류 리 샤오미 국제사업부 동아시아 지역 총괄은 지난 6월 기자간담회에서 “내년 한국에 대형 가전을 들여오는 게 목표”라고 밝힌 바 있다. 사업 확장에 대비해 1호 오프라인 매장인 여의도를 시작으로 마곡, 구의 등 거점 지역에는 2·3호 매장을 냈다. 약점으로 꼽혔던 사후서비스(A/S) 문제 해결을 위해 용산에는 가전제품 방문·택배 수리를 전담으로 하는 ‘익스클루시브 서비스 센터’까지 개장했다.
다른 중국 가전 기업들도 제품군을 꾸준히 넓히는 중이다. 로봇청소기로 익숙한 기업 로보락은 지난해 11월과 올해 일체형 세탁건조기를 선보였다. 삼성전자·LG전자 제품보다 용량은 다소 작고, 가격은 3분의 1 수준이다. 지난 9월 독일 베를린에서 열린 국제가전박람회(IFA)에서는 세탁기와 건조기, 로봇청소기 스테이션과 먼지 흡입구를 하나로 통합한 ‘로보락 4 in 1 클리닝 콤보’를 전시했다. 당시 로보락 관계자는 “이르면 내년 한국에 해당 제품 출시를 계획하고 있다”고 말했다. TV 제품으로 국내에 진입한 TCL도 쿠팡, 네이버 등 유통 채널을 통해 4문형 냉장고와 스탠드형·창문형 에어컨을 판매 중이다.
백색 가전은 국내 소형 가전 시장에서 점유율을 확보한 중국 기업이 다음 무대로 노리는 분야다. 로봇청소기와 공기청정기, 에어프라이어 등이 성공을 거두며 성장의 발판은 다졌다는 평가다. 실제 한국 소비자가 중국 가전제품을 구매하는 비율은 꾸준히 상승하고 있다. 한국무역협회에 따르면 지난해 중국산 가정용 전자제품 수입액은 49억7250만 달러로, 10년 전의 26억9213만 달러보다 두 배 가까이 증가했다.
세계 시장에서도 영향력을 키워나가고 있다. 2013년 632억 달러였던 중국 백색가전 수출액은 2021년 처음 1000억 달러를 돌파했다. 지난해 수출액은 전년 대비 14.8% 증가한 1286억4000만 달러로 사상 최대치를 기록했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
