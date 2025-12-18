“핵잠수함‘오커스’모델 검토… 호주처럼 별도 합의 추진”

방미 위성락…“美와 가능성 협의”

핵연료와 건조 제도적 근거마련

외교부 “워킹그룹과 성격 달라”

통일부 “남북교류 北과 직거래”

한·미 정상회담 조인트 팩트시트 후속 협의차 미국을 방문한 위성락 국가안보실장이 16일(현지시간) 덜레스 공항에서 기자들과 대화하고 있다. 연합뉴스

정부가 핵추진잠수함의 도입 방식으로 호주의 ‘오커스(AUKUS, 미국·영국·호주 안보동맹) 모델’과 유사한 방식을 추진 중이다. 별도 협정을 통해 미국에서 핵연료를 들여오고 핵잠수함 건조의 제도적 근거를 마련할 것으로 예상된다.



위성락 국가안보실장은 16일(현지시간) 워싱턴DC 인근 덜레스 국제공항에서 취재진과 만나 “(핵잠수함 추진은) 호주의 경우를 상정해서 추론할 수 있다. 호주는 미국의 원자력법 91조에 따른 예외를 부여했고, 그러려면 양자 간 합의가 따로 필요하다”며 “우리한테도 그게 필요할 수 있어 협의해 보겠다”고 말했다.



미국 원자력법 91조는 미국 대통령 권한으로 군용 핵물질 이전을 허가할 수 있다는 조항이 있다. 호주는 이 조항에 근거한 별도 협정을 맺고 핵연료의 상업용 목적만 허용한 미·호주 원자력협정을 우회했다. 우리도 이를 따르겠다는 취지로 해석된다. 한·미 원자력협정도 핵연료의 군사적 목적을 금지하고 있기 때문이다.



한국이 오커스 모델을 따른다면 호주의 선례를 따라 전략을 세울 수 있다. 호주는 2021년 오커스 협력을 통해 핵추진 정보공유협정을 맺어 핵잠수함 도입의 토대를 만들었다. 2024년에는 핵추진용 장비·핵연료 이전을 위한 양국 간 협정을 체결해 미 의회에 제출했다.



한국이 미 의회의 관문을 넘고 별도 협정을 맺으려면 비확산 규범을 충실히 준수한다는 신뢰가 확보돼야 한다. 정성장 세종연구소 부소장은 “국제원자력기구(IAEA)와 특별 안전조치 협정 체결이 미 의회 승인의 전제조건이 될 수 있다”며 “국제 비확산 체제와 조율을 병행 추진해야 한다”고 했다.



위 실장은 최근 외교부와 통일부 간 갈등에 대해선 “(부처 간 이견은) 항상 국가안전보장회의(NSC)를 통해 조율·정리된다. 정리된 대로 이행됐더라면 지금보다 나았을 거라는 아쉬움이 있다”고 밝혔다. 이날 통일부는 북핵·대북 제재를 제외한 남북 교류협력 사안은 북한과 직접 소통하겠다는 의사를 내비쳤다. 통일부 고위 관계자는 “미국은 원래 남북 간 교류협력 논의에 관여할 이유가 없다”며 “미국이 하자는 대로 가면 아무것도 안 되니까 ‘페이스메이커’로서 우리가 먼저 조정 역할을 할 것”이라고 말했다.



외교부는 한·미 간 대북 정책 공조를 위해 전날 출범한 ‘한·미 조인트 팩트시트 후속 협의’가 대북 제재의 이행·조율에 초점을 맞췄던 문재인정부 시절 워킹그룹과 성격이 다르다고 강조했다. 최근 전 통일부 장관들을 중심으로 이 협의가 ‘제2의 워킹그룹’이라며 남북 관계 개선의 걸림돌이 될 것이란 우려가 나오자 이를 반박한 것이다. 외교부 당국자는 “한반도를 둘러싼 지정학적 환경에 대해 한·미 간 의견을 교환하고 평가·분석을 공유하는 자리”라며 “우리 정보가 제한적일 수밖에 없어 협의가 있으면 늘 통일부에 협조 요청한다. 우리가 ‘들어오라, 말라’ 할 수 있는 게 아니다”고 말했다.



