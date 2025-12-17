[단독] 통일교, 정치권에 천정궁·천원궁 건립 보수 로비 정황
영장에 ‘천정궁 건립 등 자료’ 명시
경찰, 한달짜리 압수수색 영장 받아
경찰이 통일교 정치권 로비 의혹과 관련해 통일교 교단의 본진 격인 천정궁·천원궁 건립·보수 사업을 청탁 현안으로 삼은 정황을 포착했다. 기존 한·일 해저터널 사업 추진 외에 청탁 현안이 추가된 것으로 경찰의 ‘통일교 게이트’ 수사범위도 확대될 전망이다.
17일 국민일보 취재를 종합하면 경찰은 통일교 금품 수수 의혹을 받는 피의자 압수수색영장에 ‘압수할 물건’으로 “한·일 해저터널 건설 계획, 천정궁 건립 등 현안 사업 관련 자료 중 혐의 사실과 관련된 자료”라고 명시했다. 경찰이 영장에 기재한 ‘천정궁 건립 등’이라는 표현은 경기도 가평에 있는 통일교 관련 건물의 건립과 유지·보수 등을 의미하는 것으로 파악됐다.
2006년 완공된 천정궁은 통일교를 상징하는 핵심 시설로, 구속 기소된 한학자 총재가 거주했던 곳이다. 천정궁으로부터 약 2㎞ 떨어진 곳에 있는 천원궁은 연면적 2만7200평 규모로 2023년 완공됐다. 통일교 홈페이지에는 2019년 5월 한 총재가 천원궁 건립에 대해 “‘지상 천국의 형태는 이러한 것이다’고 보여줘야 한다”고 언급한 내용이 소개돼 있다.
경찰은 윤영호 전 통일교 세계본부장의 특검 진술을 토대로 통일교 측의 정치권 금품 공여 시점을 2018~2020년으로 의심한다. 천정궁이 완공된 지 한참 지난 시점인데, 경찰은 통일교 측이 천정궁 유지·보수 관련 로비를 벌였을 수 있다고 의심한다. 또 천원궁은 2023년 지어진 만큼 건축 관련 민원을 시도했을 가능성이 제기된다. 통일교 홈페이지에 따르면 천원궁 건립 기공식은 2017년 9월, 천원궁 상량식은 2021년 4월 진행됐다.
경찰은 지난 15일 진행된 압수수색에서 통일교 현안 사업 관련 내부 자료들을 광범위하게 확보한 것으로 알려졌다. 정치권 로비에 대한 대가로 해결하고자 했던 현안들을 파악하기 위한 차원으로 풀이된다.
경찰은 압수수색 당시 유효 기간이 신청일로부터 약 한 달인 영장을 발부받은 것으로 파악됐다. 여러 곳을 동시다발적으로 압수수색해야 하는 상황에서 집행이 어려워질 가능성 등 갖가지 변수를 고려한 것이다. 또 전재수 전 해양수산부 장관과 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원에 대해서는 추가 압수수색영장도 발부받았다. 기존에 알려진 주거지 주소와 실제 거주하는 곳이 다르다는 점을 포착했기 때문인 것으로 알려졌다. 예컨대 경찰은 압수수색 전에 전 전 장관의 휴대전화 기지국 위치를 확인했는데, 부산이 아닌 서울 영등포구, 마포구 등이 실제 주거지로 추정됐다고 한다.
이날 경찰은 서울구치소에 수감 중인 한 총재를 약 3시간 동안 방문 조사했다. 경찰 관계자는 “한 총재 측에서 건강상 이유로 장시간 조사가 힘들다고 해 예상보다 일찍 종료됐으나, 예정했던 조사는 모두 이뤄졌다”고 말했다. 같은 날 한 총재 비서실에서 자금을 관리했던 것으로 알려진 통일교 관계자 A씨도 참고인 신분으로 불러 조사했다.
조민아 구자창 기자 minajo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사