“국민연금은 큰손… 해외투자 때 거시적 파급 고려해야”

이창용 한은 총재 “10년 전과 달라”

현재와 같은 환율 수준 유지되면

내년 물가 상승률 2.3%로 오를 수도

서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 17일 원·달러 환율 주간거래(오후 3시30분 기준) 종가 등이 표시돼 있다. 이날 원·달러 환율은 장중 1482.3원까지 오르는 등 등락을 반복하다 전날보다 2.8원 오른 1479.8원으로 주간거래를 마감했다. 연합뉴스

원·달러 환율이 장중 1480원을 넘어선 17일 이창용 한국은행 총재가 ‘국민연금 역할론’을 다시 꺼냈다. 금융시장의 ‘큰손’이 된 국민연금이 거시경제에 미치는 영향을 감안, 해외 투자에 신중해야 한다는 취지다.



이 총재는 이날 한은의 ‘물가안정 목표 운영상황 점검 설명회’에서 “국민연금이 워낙 큰손이 됐고, 앞으로 모수 개혁을 통해 더 증가될 자산도 굉장히 크기 때문에 거시경제에 미치는 영향이 10년 전과는 너무 다르다”면서 “(국민연금이) 거시적 파급 효과를 고려하면서 자산 운용을 할 때가 됐다”고 지적했다.





국민연금의 해외 주식 투자 규모는 최근 원화 약세의 배경으로 지목된 ‘서학개미’의 투자 금액보다 오히려 더 크다. 한은에 따르면 올해 1~3분기 전체 내국인 해외 주식 투자에서 국민연금이 차지하는 비중은 약 34%로 개인투자자(23%)보다 10% 포인트 이상 높았다.



이 총재는 “과거에는 일반 개인이 해외 투자를 하지 않아 국민연금의 해외 투자가 국민 전체의 포트폴리오를 다변화하는 효과가 있었다”면서도 “갈수록 국민들도 해외로 투자를 나간다고 하면 국민연금까지 해외로 나갔을 때 국내 주식 시장이나 고용에 미치는 영향을 고려해야 한다”고 강조했다.



외환 당국은 비정상적 고환율 국면에서 국민연금의 전략적 환헤지 운용이 지나치게 투명해 시장 참여자들이 이를 바탕으로 ‘환율 박스권’을 형성한다는 문제의식을 드러내 왔다. 국민연금의 투자 수익률을 원화로만 환산해 평가하는 현행 제도도 개선해야 한다는 입장이다. 이 총재는 지난달부터 한은과 기획재정부·보건복지부·국민연금이 구축한 ‘뉴 프레임워크’를 언급하면서 “이런 점들을 고려해 새 프레임을 짰으면 한다”고 말했다.



환율은 정부의 연이은 대책 마련에도 불구하고 진정될 기미를 보이지 않고 있다. 이날 서울 외환시장에서 원화 대비 달러는 전날보다 2.8원 오른 1479.8원으로 주간 거래를 마감했다. 장중 한때 1482.1원까지 치솟았다.



이날 외환시장에서는 최근 국민연금과 한은이 계약을 1년 연장한 650억 달러 한도의 외환 스와프를 실제로 가동했다는 얘기가 나왔다. 외환 스와프가 가동되면 국민연금이 달러를 시장에서 사지 않고 한은의 외환보유고를 통해 조달할 수 있어 환율 안정에 도움이 된다. 하지만 이날 환율은 외국인의 국내 증시 순매도가 지속되고 달러 인덱스가 상승하면서 진정되지 않았다.



고환율 국면이 해소되지 않을 경우 내년도 소비자물가 상승률 역시 ‘상향 조정’을 피하기 어려울 전망이다. 이지호 한은 조사국장은 “현재와 같은 환율 수준이 유지될 경우 (내년 물가 상승률은) 약 0.2% 포인트 상방 압력이 더해져 2.3% 안팎에서 움직일 수 있다”고 밝혔다. 한은은 이날 발표한 물가 전망 경로에서 고환율 지속 가능성과 농축수산물 가격 불확실성을 물가 상방 리스크로, 글로벌 원유 가격 하락을 하방 리스크로 꼽았다.



이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr



