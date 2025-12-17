드러난 ‘대관로비’… 위기마다 정치적 대응
최근 2년 25명 취업… 전방위 활동
대기업 등 전관 채용 관행 ‘도마위’
쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태 이후 쿠팡의 대관 조직과 로비 실태에 대한 문제 제기가 이어지고 있다. 쿠팡이 짧은 시간 급성장하는 과정에서 노동 여건과 입점업체 상생 등 문제가 반복돼 왔음에도 전직 공무원과 국회의원 보좌관들을 속속 영입하며 위기 국면마다 정치적 대응에만 치중해온 것 아니냐는 지적도 잇따른다. 주요 대기업과 법무법인 등의 전관 채용 관행도 도마 위에 오르고 있다.
17일 국회와 업계 등에 따르면 쿠팡은 정부 규제와 불리한 입법 가능성에 대비해 전직 공무원과 국회의원 보좌관 등을 영입하며 대관 조직을 확대해 왔다. 최민희 더불어민주당 의원실이 공개한 ‘정부·국회 공직자윤리위원회 취업심사 자료’에 따르면 최근 2년여 동안 대통령비서실과 검찰·경찰, 공정거래위원회, 국회 보좌관 출신 인사 등 총 25명이 쿠팡 취업 가능 판정을 받았다.
대관 조직이 전방위 활동에 나서면서 정치권에서는 반감 섞인 시선도 이어졌다. 지난 2일 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회 현안 질의에서는 쿠팡이 대관 로비를 통해 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장의 상임위 출석을 무마시켰다는 지적이 제기됐다. 이날 국회에서 열린 청문회에선 김병기 더불어민주당 원내대표와 박대준 전 쿠팡 대표 사이 청탁이 있었다는 취지의 녹취록을 두고 공방이 벌어졌다. 박정훈 국민의힘 의원은 “어떤 로비가 있었는지 여러 가지 추측이 나오고 있는 상황으로 김 원내대표의 전 보좌관을 출석시켜야 한다”고 주장했다.
쿠팡의 주요 경영진 면면도 대관 업무와 연관이 깊다. 박 전 대표는 LG전자 대외협력실과 네이버 정책실을 거친 대관 출신이다. 강한승 전 대표도 판사 출신으로 이명박 정부 시절 청와대 법무비서관을 지냈다. 민병기 정책협력실 부사장과 조용우 국회·정부 담당 부사장도 쿠팡의 대관 업무를 총괄하는 인사들이다.
다만 이른바 ‘힘 있는 인사’ 영입이 쿠팡만의 문제는 아니라는 시각도 있다. 인사혁신처 공직윤리시스템에 따르면 올해 들어 지난달까지 삼성·한화·LIG넥스원·현대차·CJ 등의 대기업과 김앤장 법률사무소·율촌법무법인 등 대형 법무법인이 정부 출신 등의 인사를 채용했다. 지난 4년간 많게는 80여명, 적게는 30여명의 퇴직공직자를 영입한 것으로 알려졌다.
황용식 세종대 경영학과 교수는 “이번 쿠팡 사례는 기업 위기 국면에서 대관·로비 중심의 대응이 근본적 해법이 되기 어렵다는 점을 보여준다”며 “구조적 문제를 해결하지 않은 채 문제를 덮으려는 방식은 한계가 분명할 수밖에 없다”고 지적했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
