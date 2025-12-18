[단독] 통일교, 한일터널 대선 공약화 총력전… 총선 때는 ‘국힘 찍어야’

후원금·집단 입당 종용 증언 나와

대선 후에도 꾸준히 정치권 접촉

총선 땐 교인에 국힘 지원 부탁도

17일 서울 용산구 세계평화통일가정연합(통일교) 본부 전경. 경찰은 정치권 인사들이 통일교로부터 금품을 수수했다는 의혹과 관련해 지난 15일 본부 압수수색을 진행했다. 권현구 기자

통일교가 40년 숙원인 한·일 해저터널을 ‘국가 정책’으로 올리기 위해 2022년 대선 전후 교인들의 표를 미끼로 정치인들을 전방위 접촉했던 장면들이 속속 드러나고 있다. 대선뿐만 아니라 지난해 총선 국면에서도 한·일 해저터널 실현을 목표로 당시 여당이던 국민의힘 지원에 힘을 실었던 대목들도 포착됐다.



17일 국민일보 취재를 종합하면 통일교 5지구(영남권) 회장을 맡고 있던 A씨는 대선을 10여개월 남겨둔 2021년 5월 통일교 예배에서 “한일터널연구회 경과보고를 부산 교회에서 5월 23일 국민의힘 소속 ○○○ 국회의원 등이 동석한 가운데 ‘참어머님’(한학자 통일교 총재)에게 올렸다”고 말했다. A씨는 현재 통일교 산하 단체인 천주평화연합(UPF) 한국회장을 맡고 있다.



A씨는 “(한·일 해저터널 사업이) 국가 정책이 되기 위한 가장 빠른 방법은 이것이 대통령 공약, 단체장 공약에 상정되는 것”이라고 강조했다. 공약화 수단으로는 통일교 교인들의 표를 거론했다. 그는 “(정치인들을 상대하니) 가정연합의 이미지를 뛰어넘을 수 있구나 느꼈다. 왜? 가정연합 한 명 한 명을 표로 보는 거죠”라고 말했다. 최근 한 총재 재판에서는 A씨가 이후 대선과 국민의힘 전당대회를 앞두고 시도당에 후원금과 집단 입당 원서를 제출하라고 했다는 증언이 나오기도 했다.



통일교가 이 시기 한·일 해저터널 추진에 적극 의욕을 보인 것은 정치권에서 이슈가 재점화된 데 따른 것으로 풀이된다. 김종인 당시 국민의힘 비대위원장은 2021년 4월 부산시장 보궐선거를 앞두고 한·일 해저터널 추진을 적극 검토하겠다고 밝혔고, 이언주 당시 예비후보는 이를 공약에 반영하기도 했다. 다만 최종 후보로 선출된 박형준 부산시장은 ‘신중론’ 입장을 취하면서 최종 공약에는 반영되지 않았다.



통일교 측의 정치권 접촉 시도는 2022년 대선 후에도 이어졌다. 한일터널연구회 이사장 B씨는 2023년 3월 UPF 내부 강연에서 “식구들이 많이 오셨으니 ‘오프 더 레코드’로 말씀을 드린다”며 대선을 계기로 친해진 윤석열 전 대통령의 측근들과 접촉하고 있다고 밝혔다. 2022년 6~8월쯤 한·일 해저터널의 필요성을 ‘TK 핵심’ 인물에게 설명했더니 긍정적인 반응을 얻었다고도 덧붙인다. B씨는 또 같은 해 두 명의 전직 국무총리를 접촉했다고 지목하기도 했는데, 이들은 연구회가 설립한 신한일미래포럼 총회에 참석하기도 했다.



지난해 4월 총선을 앞두고는 통일교 관계자가 한·일 해저터널 성사를 명목으로 교인들에게 직접 국민의힘 지원을 부탁한 정황도 일부 드러났다. UPF 부산지부(현 부산울산지부) 회장 C씨는 지난해 2월 부산지역 교회 예배에서 “최근 B이사장이 10억원씩 헌금할 12명을 찾느라 지금 정성을 들이고 계신다. 이런 사람들이 들어와야 큰 일들을 할 수 있다”고 말했다. 그는 이어 “그래서 올 총선이 정말 윤석열 대통령이 원하는 기대의 결과가 나와야 된다. 정말로 한·일 해저터널을 지원할 수 있는 의원들이 많이 나와야 된다”고 말했다. C씨는 박 시장이 한 총재를 2023년 5월 24일 접견하고 사진을 찍었다고도 주장했다. 그는 “참어머님과 박형준 시장을 직접 만나게 했다. 그때 어머니께서 저한테 박형준 시장을 꼭 축복시키라고 말씀하셨다”고 말했다. C씨는 사실관계를 확인하는 국민일보 질문에 답하지 않았다.



윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr



