임은정-백해룡, 압수수색 기각 놓고 또 충돌
백, 신청 기각되자 관련 서류 공개
“합수단, 수사 아닌 재판해” 비난
동부지검 “서류 유포는 중대 위법”
‘세관 마약수사 외압 의혹’과 관련해 임은정 서울동부지검장과 백해룡 경정 간 갈등이 진흙탕 싸움으로 번지는 모양새다. 백 경정은 인천공항세관 등에 대해 신청한 압수수색영장 6건을 동부지검 합동수사단이 모두 기각하자 영장과 기각 처분서 등을 공개하며 “수사가 아닌 재판을 하고 있다”고 직격했다. 그러자 동부지검은 “수사서류 유포 행위는 중대한 위법 행위”라며 강경 대응에 나섰다.
동부지검은 17일 보도자료를 통해 “본인의 추측과 의견을 기재한 서류들 외에 피의사실을 객관적으로 소명할 수 있는 자료가 전혀 없었다”며 영장 기각사유를 밝혔다. 그러면서 “일부 범죄사실은 합수단에서 종결한 사건과 중복됐다”며 “기재된 범죄사실 그 자체로 영장 청구도 불가능해 신청한 영장을 기각할 수밖에 없었다”고 덧붙였다.
동부지검은 “영장은 추론이 아닌 입증의 영역”이라며 백 경정이 제기한 핵심 혐의에 대해서도 조목조목 반박했다. 세관 직원들이 말레이시아 국적 마약 밀수범들과 공모해 검역을 거치지 않고 세관 검색대를 통과하게 했다는 의혹이 대표적이다. 동부지검은 “밀수범들이 진술을 번복했고 공모자로 지목된 직원의 근무기록도 불일치한다”고 밝혔다.
앞서 백 경정은 지난 9일 합수단이 세관 마약수사 외압 의혹에 대해 무혐의 결론을 내놓자 반발하며 관세청 3곳(인천공항세관, 김해세관, 서울본부세관)과 검찰청 3곳(인천지검, 서울중앙지검, 대검찰청) 등 6곳을 대상으로 압수수색을 신청했다.
반면 백 경정은 반발했다. 백 경정은 이날 입장문을 통해 “여러 정황증거를 분석해 영장을 신청했지만 (합수단이) 함부로 기각했다”고 주장했다. 이어 “마약 운반책의 자백은 무시하고 영상자료는 감추고 구구절절 변명만 늘어놓고 있다”며 “합수단장은 수사가 아닌 재판을 하고 있다”고 원색적으로 비난했다.
이에 동부지검은 “백 경정이 유포한 수사서류엔 확인되지 않은 피의사실과 공무상 비밀, 민감한 개인정보 등이 포함돼 있다”며 “이를 공개하는 행위는 매우 중대한 위법 행위”라고 경고했다.
김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사