“내란전판법 수정안도 尹 사건 특정”… 여전한 위헌 우려
“사건 발생 뒤 재판부 구성 자체 위헌”
‘공정한 재판’ 헌법상 권리 훼손 지적
“계엄 사태 처리 더 복잡하게 만들어”
더불어민주당이 대폭 손질한 내란전담재판부 설치법 수정안에 대해서도 위헌 우려가 여전히 제기되고 있다. 특정 사건을 처리하기 위해 인위적으로 재판부를 구성한다는 본질이 달라지지 않은 만큼 공정한 재판을 받을 헌법상 권리를 훼손한다는 것이다. 엄정한 역사적 단죄가 요구되는 12·3 비상계엄 사태 처리를 오히려 더 어렵고 복잡하게 만들고 있다는 비판도 나온다.
민주당은 특정 사건 및 특정인 처벌을 염두에 둔 입법은 위헌적이라는 지적에 법안 명칭에서 ‘12·3’ ‘윤석열’ 등을 빼고 법명을 ‘내란 및 외환에 관한 특별전담재판법’으로 수정하기로 했다. 한 부장판사는 17일 통화에서 “내란이라는 사건은 100년에 한 번 나올 사건이고, 윤석열이란 이름을 뺀다고 해도 결국 윤 전 대통령 사건으로 특정된다”며 “사건이 벌어진 뒤 그 사건 처리를 위해 담당 법관과 재판부를 구성하는 것 자체가 위헌적 요소가 남아 있다”고 지적했다. 이어 “제가 피고인이라면 위헌법률심판 제청 신청에 나서볼 것”이라고 덧붙였다.
나경원 국민의힘 의원은 라디오 인터뷰에서 “어떤 사건에 대해서 미리 어느 판사가 (재판)한다는 것이 예정돼 있으면 그것 자체로 공정성에 문제가 있다”고 비판했다. 그는 “수정안도 헌법재판소로 가면 위헌 결정이 날 것으로 보이느냐”는 질문에 “저는 그렇게 본다”고 답했다.
차진아 고려대 법학전문대학원 교수는 “만약에 조희대 대법원장이 보수 성향의 판사 3명과 대법관 4명을 임의로 골라 찍어 이재명 대통령과 민주당 사건을 전담하는 재판부를 만든다면 민주당에서는 납득할 수 있겠느냐”라고 말했다.
법원행정처도 특정 사건 처리를 위한 재판부 구성 가능성에 대해선 여전히 우려하고 있다. 수도권의 한 부장판사는 “법원 내부에선 특정 판사한테 특정 재판을 맡으라고 인위적인 사무분담을 하는 것이 문제라는 지적이 계속 나온다”며 “특히 사법행정권 남용 사태 이후 이런 식의 행정적 개입을 극히 지양해온 상황”이라고 밝혔다. 이어 “한두 재판부에 사건을 몰아준다고 신속한 재판이 가능한지도 검토해볼 필요가 있다. 오히려 재판이 몰려 지연될 우려도 있다”고 덧붙였다.
전담재판부 법관 추천위원회를 법원 내부 인사로만 구성하도록 수정한 것도 위헌 소지가 낮아진 측면은 있으나 사라진 것은 아니라는 지적이 나온다. 윤 전 대통령 포함 12·3 비상계엄 사건 연루자 2심 재판이 열릴 서울고법 고유의 사무분담 과정에 외부 입김이 개입될 수 있는 구조는 변하지 않는다는 것이다. 한 법원행정처 관계자는 “민주당에서 외부 기관 추천권 대신 대안으로 거론되는 전국법관대표회의도 (서울고법으로선) 결국 외부 목소리”라고 말했다.
헌재 헌법연구부장 출신인 김승대 전 부산대 법학전문대학원 교수는 “어떤 특정 사건에 대해 원하는 재판 결과가 나오도록 손질하려는 노골적 의도가 보인다”며 “일반 국민이 밟는 절차와 다른 형태로 재판을 진행하면 형평의 원칙이 무너지고 만다”고 비판했다. 이어 “탄핵심판 등을 거치며 형법상 내란죄를 형성하는 큰 줄거리는 이미 확정돼 있고, 현재 재판은 그 구체적인 내용을 확인하고 역사로 기록하는 과정”이라며 “의문의 여지가 없는 사건인데 왜 재판부와 우리 헌법마저 흔드는지 답답한 마음”이라고 덧붙였다.
이형민 양한주 기자 gilels@kmib.co.kr
