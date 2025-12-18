‘톱2의 쟁투’ 오픈AI, 새 이미지 모델로 ‘나노바나나’에 맞불
AI 이미지 생성 도구 경쟁 치열
오픈AI, GPT 이미지 1.5 출시
인재도 흡수하며 ‘코드레드’ 유지
오픈AI가 일명 ‘지브리풍’ 이미지 생성 기능으로 큰 인기를 끌었던 ‘GPT 이미지’ 도구의 업그레이드 버전을 새롭게 출시했다. 구글이 이미지 생성 인공지능(AI) ‘나노 바나나 프로’를 출시한 지 불과 26일 만에 반격에 나선 것이다. 구글의 거센 추격을 의식한 오픈AI의 ‘코드레드’(비상 경보) 대응 기조는 당분간 이어질 전망이다.
오픈AI는 16일(현지시간) AI 이미지 생성·편집 도구 ‘GPT 이미지 1.5’를 출시한다고 밝혔다. 오픈AI는 “새로운 플래그십 이미지 생성 모델을 활용해 사용자가 원하는 이미지에 더 가까운 결과물을 얻을 수 있게 됐다”며 “생성 속도는 최대 4배 더 빨라졌다”고 설명했다.
새로운 도구의 가장 큰 장점은 명령어(프롬프트)를 통한 정밀한 편집 기능이다. 예를 들어 “스케이드 보드를 탄 사람의 셔츠를 빨간색으로, 속도 제한 표지판 숫자를 15로, 트럭을 소방차로 바꿔 달라”는 프롬프트를 입력할 경우 이미지의 핵심 요소는 그대로 유지하면서 사용자가 지정한 부분만 정확히 변경이 가능하다. 이전 버전에서는 세부 변경 요청 시 아예 새로운 이미지가 생성돼 일관성이 떨어진다는 지적을 받았다. 이외에도 사진 속 인물을 캐릭터처럼 활용해 광고 포스터 등 새로운 작품을 생성하는 것도 가능해졌다.
오픈AI의 이미지 기능 개선은 구글의 공세를 의식한 조치라는 평가가 지배적이다. 구글은 지난달 20일 세부 편집 기능을 강화한 이미지 도구 ‘나노바나나 프로’를 선보였다. 탁월한 성능에 “포토샵을 사용할 필요가 없어졌다”는 호평이 쏟아졌다. 이에 오픈AI는 지난 10일 포토샵 운영사 어도비와 손을 잡고 어도비 대표 소프트웨어 3종을 챗GPT 대화창에서 구동할 수 있는 기능을 출시하기도 했다.
GPT 이미지 1.5는 출시 직후 AI 모델 성능 평가 플랫폼 ‘LM 아레나 이미지 리더보드’에서 나노 바나나 프로를 제치고 1위를 차지했다.
오픈AI는 동시에 핵심 인재 영입에도 공격적으로 나서고 있다. 조지 오스본 전 영국 재무장관은 16일 엑스(X·옛 트위터)에 자신이 오픈AI의 전무이사이자 ‘오픈AI 포 컨트리스’ 사업 책임자로 합류했다고 밝혔다. 이 사업은 미국에 대규모 데이터센터를 구축하는 ‘스타게이트’ 프로젝트의 해외 확장판에 해당한다. 구글 클라우드·딥마인드의 기업 개발을 총괄한 앨버트 리 수석 이사를 부사장으로 임명하는 등 구글 인재 흡수에도 열심인 상황이다.
생성형 AI 시장 ‘투톱’인 오픈AI와 구글의 치열한 주도권 경쟁은 내년에도 계속될 전망이다. 앞서 오픈AI는 제미나이 3, 나노바나나 프로 등 구글의 연이은 성공 이후 사내 코드레드를 발령했다. 직원들에게 다른 업무를 중단하고 챗GPT 새 모델과 이미지 도구 개선에 집중할 것을 주문한 것이다. 최근 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 내년 1월 새로운 AI 모델을 내놓은 이후에야 경보를 해제할 계획이라고 밝힌 바 있다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
