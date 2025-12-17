원화 약세 덕… 중국의 ‘가성비 관광지’로 한국 인기
‘관계 악화’ 日 제치고 항공 예약 1위
원화 가치가 하락하면서 한국이 중국의 ‘가성비 관광지’로 부상하고 있다. 한·중 관계 개선과 중·일 갈등 장기화도 이런 추세에 힘을 실어주고 있다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCM P)는 17일 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 중국 정부가 일본 여행 자제를 권고한 가운데 한국의 원화 가치가 급락해 한국을 찾는 중국인 관광객이 늘고 있다고 전했다.
중국이 여행 자제령을 내린 이후인 지난달 15~16일 중국 여행 플랫폼 취나르에서는 한국이 일본을 제치고 항공편 예약 목적지 1위로 올라섰다. 당시 중국인 수십만명이 일본 여행을 취소했다. 중국 매체 관찰자망은 “다음 달 1~3일 신년 연휴 기간 한국을 방문하는 중국인 관광객이 올해 같은 기간보다 서너 배 늘어날 것”이라고 전망했다.
러시아와 동남아시아 국가를 찾는 중국인 관광객도 증가세이지만 이들 나라와 달리 통화 가치가 하락한 한국이 대체 여행지로 더 주목받고 있다. 한국은행에 따르면 태국 바트, 인도네시아 루피아, 말레이시아 링깃은 지난 7월 이후 미국 달러 대비 각각 2.6%, 2.5%, 2.64% 상승했지만 한국 원화는 8.9% 하락했다.
SCMP는 “국제결제은행(BIS)에 따르면 10월 한국의 실질실효환율은 16년 만에 최저치로 떨어졌다”면서 “이는 윤석열 전 대통령이 계엄령을 선포했던 지난해 12월 이후 하락폭보다 더 크다”고 지적했다. 반면 중국 위안화는 지난 7월 1일부터 이달 16일까지 원화 대비 9.4% 상승했다.
여행 관련 업체 차이나 트레이딩 데스크의 최고경영자 수브라마니아 바트는 “한국은 원화 약세로 중국인 여행객에게 가성비 좋은 여행지가 된 반면 일본은 ‘정치적 물가’가 비싼 여행지가 됐다”며 “비자 완화와 K컬처의 매력에 더해 환율 할인 효과가 가격에 민감한 소비자층의 쇼핑·미용·의료 여행을 부추긴다”고 설명했다.
SCMP는 상호 비자 면제 등 한·중 관계 개선 흐름이 중국인의 한국 관광 증가 추세에 탄력을 더할 것이라고 전망했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
