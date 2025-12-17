“정치 물들어 뒤에서 다른 얘기”… 이 대통령, 공직 보고 문화 맹타
이학재 염두 둔 발언 해석도 나와
이재명 대통령이 부처 업무보고에서 “정치에 너무 물이 많이 들었는지 1분 전과 1분 뒤의 말이 달라지거나, 업무보고 자리와 뒤에서 하는 얘기가 다른 경우가 있다”며 공직자의 답변 태도와 보고 문화를 강하게 질타했다. 최근 업무보고에서 지적당한 뒤 별도 기자회견을 연 이학재 인천국제공항공사 사장을 염두에 둔 발언이라는 해석이 나온다.
이 대통령은 17일 세종컨벤션센터에서 열린 산업통상부 등 업무보고에서 “술자리에선 틀린 말을 해도 그 자리가 끝나면 그만일 수 있지만 행정을 집행하는 이 자리는 전혀 다르다”며 책임 있는 태도를 강조했다. 최근 논란이 된 외화 반출 관리 문제도 직접 언급했다. 이 대통령은 “관세청이 한다고 해서 믿었더니 인천공항공사는 또 다른 이야기를 한다”며 “양해각서(MOU)를 체결해 공항공사가 담당하는 게 맞는다는 댓글이 있었다. 국민은 이미 정답을 다 알고 있다”고 했다. 외화 반출 단속 책임이 인천공항공사에 있다는 뜻이다.
그러자 이 사장은 자신의 페이스북에 “외화 불법 반출 단속의 법적 책임은 관세청에 있고, 인천공항공사는 MOU에 따라 업무 협조를 하는 것일 뿐 위탁받은 적은 없다”고 반박했다. 이어 “사실에 입각한 정확한 보고를 국정 최고책임자의 참모들께 당부드린다”고 강조했다.
이 대통령은 ‘책갈피 달러’ 언급으로 ‘대통령이 범죄 수법을 가르쳤다’는 비판이 나온 데 대해선 “언론 보도와 정부 자료에 이미 나온 내용”이라며 “(드라마) ‘사랑과 전쟁’은 바람 피우는 법을 가르치는 프로그램이냐”고 되묻기도 했다.
기후에너지환경부 등 업무보고에서는 원전을 둘러싼 정치적 해석도 도마 위에 올랐다. 이 대통령은 원전 건설 기간을 물으며 “동네마다, 정당마다 대답이 다르다”고 지적했다. 김성환 기후부 장관이 “10~15년이 맞다”고 하자 “김 장관도 더불어민주당 소속이라 믿기 어렵다”며 한국수력원자력 원장의 답변을 요구했다. 이 대통령은 “과학적 논쟁조차 진영 논리에 따라 달라지는 건 참 웃기는 현상”이라고 지적했고, 토론 내내 답변자에게 “당적이 있느냐”고 확인했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
