“높아진 환율 문제 금융위기 아니지만 물가·양극화 위기”
이창용 한은 총재 우려 표명
원·달러 환율이 17일 장중 1480원을 돌파했다. 지난 4월 이후 약 8개월 만이다. 이창용(사진) 한국은행 총재는 “현재 환율이 금융위기 수준은 아니다”면서도 고물가나 경제 양극화를 유발할 수 있다며 우려를 표했다.
이날 서울 외환시장에서 환율은 오전 11시8분쯤 1482.3원까지 상승했다. 지난 4월 9일(장중 최고가 1487.6원) 이후 장중가 기준 약 8개월 만에 가장 높았다. 이후 상승 폭을 일부 반납해 1479.8원에 장을 마감했다.
이 총재는 서울 중구 한은 본부에서 물가안정 목표제 점검 설명회를 열고 최근 환율에 관해 “외채를 갚지 못해 금융사가 넘어지고 국가가 부도 날 상황은 아니다. 한국은 해외 자산이 많은 순채권 국가라 환율(원화 가치)이 저하될 경우에는 이익을 보는 사람도 많다”고 말했다. 다만 그는 “환율이 이렇게 올라가면 이익을 보는 사람과 손해를 보는 사람이 극명하게 나뉜다”면서 “고환율이 물가에 주는 악영향까지 고려하면 (현재 환율이) 안심할 수준은 아니다”고 말했다.
통상 환율이 10% 상승하면 물가상승률은 0.3% 포인트 오른다는 것이 한은의 추산이다. 한은은 내년 물가상승률 전망치를 2.1%로 제시했는데 현재의 고환율이 이어질 경우 2.3%까지 상승할 수 있다.
이 총재는 국민연금의 환율 소방수로서 역할을 재차 강조했다. 그는 “국민연금의 환 헤지 개시 및 중단 시점이 너무 투명하게 공개돼 있다. 외환시장 참여자들이 이에 근거해 투자하므로 환율을 국민연금이 드라이브(주도)하는 경향이 있다”고 말했다. 이어 “국민연금이 환 헤지 방식을 바꾸거나 유연하게 해야 한다. 해외 투자의 거시적인 파급 효과를 고려하며 자산을 운용할 때가 됐다”고 말했다.
이 총재는 연간 200억 달러의 미국 투자 계획이 환율을 끌어올리고 있다는 일각의 지적에 대해 “외환시장을 위협할 정도로 돈을 내줄 생각은 없다. 미국 투자 때문에 원화가 장기적으로 절하되지는 않을 것”이라면서 “한은은 외화 보유고를 운용해 나오는 수익으로 미국 투자금을 공급하는데 시장에 영향을 주지 않는 범위에서 하게 돼 있다”고 반박했다.
이날 환율이 오르자 한은을 비롯한 외환당국은 최근 국민연금과 맺은 외환 스와프를 가동한 것으로 알려졌다. 다만 구체적인 규모나 시점은 알려지지 않았다. 외환 스와프가 가동되면 국민연금이 필요한 달러를 시장에서 사지 않고 한은의 보유고에서 꺼내 써서 환율을 안정시키는 효과가 난다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
