[단독] 소비쿠폰 사용처서 빠지자… 대형마트 3사 매출 6000억 감소
홈플러스 월 단위 20% 넘게 줄어
입점 소상공인도 덩달아 피해
골목상권 위협 옛말… 악화 가속
정부가 민생회복 소비쿠폰을 발행한 기간 대형마트 3사 합산 매출이 지난해보다 6000억원 가까이 줄어든 것으로 드러났다. 대형마트가 소비쿠폰 사용처에서 제외된 영향이 컸다. 시장 구도가 대형마트 대 골목상권이 아니라 온라인 대 오프라인으로 전환된 점을 충분히 고려하지 못한 것 아니냐는 비판이 나온다.
국민일보가 17일 김재섭 국민의힘 의원실을 통해 확보한 자료에 따르면 지난 8월부터 11월까지 이마트·홈플러스·롯데마트의 합산 매출은 전년 동기 대비 5801억원 감소했다. 지난해 9조7994억원이었던 매출 규모가 올해는 9조2193억원으로 내려앉았다. 소비쿠폰이 지난 7월 말 발행된 점을 감안하면 매출이 6000억원 정도 빠진 셈이다.
마트 별로 떼어보면 생존의 기로에 선 홈플러스가 가장 큰 타격을 입었다. 홈플러스는 지난해 8~11월 2조1100억원의 매출을 올렸으나, 올해는 1조6513억원에 그쳤다. 홈플러스는 소비쿠폰 발행 이후부터 월 단위 매출이 전년 대비 평균 20% 넘게 줄어들었다. 3사의 매출은 8월에 가장 많이 감소했다. 홈플러스는 26%, 롯데마트는 16%, 이마트는 9% 매출이 줄었다.
이커머스시장이 급속도로 성장한 이후 대형마트는 사양산업으로 불리는 분위기다. 대형마트가 설 자리를 잃으면 사람들의 발길이 골목상권으로 향하는 게 아니라, 대형 온라인 플랫폼의 외형만 키워줄 것이라는 의견이 지배적이다.
때문에 대형마트와 골목상권의 대결 구도가 더는 성립하지 않는다는 분석이 지속적으로 제기되고 있다. 과거 대형마트가 출점을 가속하며 시장 점유율을 늘릴 때 골목상권이 손해를 보던 시절과는 유통업계 환경이 달라졌다는 것이다. 한국은행은 지난해 3월 ‘대형마트 폐점이 주변 상권 매출에 미치는 영향’이라는 제목의 논문에서 2020년 11월과 12월 롯데마트 도봉점과 구로점이 각각 문을 닫은 이후 반경 2㎞ 상권 매출액이 5.3% 감소했다고 밝혔다.
대형마트에 소상공인이 다수 입점해 있고 중소기업 제품이 납품되고 있는 점을 감안하면 “대기업이니 희생해도 된다”는 논리도 설득력이 떨어진다. 대형마트에 입점해 있는 영세 업체는 소비쿠폰 사용 대상에 포함됐지만, 대형마트를 찾는 인구 자체가 줄면서 자연스럽게 타격을 입었다.
대형마트 입점 업체들은 ‘이곳에서 소비쿠폰 사용이 가능하다’는 내용의 안내문을 붙였으나 매출 하락세를 막을 수는 없었다고 입을 모았다. 국내 한 대형마트의 협력회사 수는 3000여개에 달하는데, 이중 중소기업 비중이 90% 이상이다. 반면 편의점은 매장 점주가 소상공인이라는 점에서 소비쿠폰 사용 대상에 포함돼 수혜 업종으로 분류됐다.
김 의원은 “더불어민주당이 홈플러스를 살리겠다며 범정부 태스크포스까지 거론하고 있지만, 단기적인 소비 진작을 명분으로 추진한 정책이 민생과 시장 질서를 동시에 무너뜨렸다”며 “그 피해는 마트 안에서 생계를 이어가는 입점 소상공인들에게까지 고스란히 전가됐다”고 지적했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
