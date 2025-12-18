李대통령이 언급한 ‘KDDX’ 사업, HD현대중·한화오션 공동개발?

李대통령이 언급한 ‘KDDX’ 사업, HD현대중·한화오션 공동개발?
HD현대중 겨냥 발언 변수 등장
경쟁입찰·공동개발 방식에 무게
사업 지연 우려도… “신속 처리해야”
해군의 차세대 주력 전투함 확보를 위한 ‘한국형 차기 구축함(KDDX)’ 사업자 선정 방식이 이달 중 윤곽을 드러낼 전망이다. KDDX는 2030년까지 총사업비 약 7조8000억원을 투입해 6000t급 차세대 이지스 구축함 6척을 확보하는 초대형 국방 사업이다.
17일 업계에 따르면 방위사업청은 오는 22일 방위사업추진위원회(방추위)를 열고 KDDX 사업자 선정 방식을 논의한다. 방추위에는 기본설계를 수행한 HD현대중공업과의 수의계약, 개념설계를 맡은 한화오션과 HD현대중공업 간 경쟁입찰, 양사가 함께 참여하는 공동개발 등 세 가지 안건이 상정될 예정이다.
KDDX의 사업자 선정 방식은 애초 방산업계 관례상 기본설계를 수행한 업체와 수의계약을 체결하는 방안이 유력하게 거론돼왔다. 실제 방사청 개청 이후 17건의 함정 사업은 모두 기본설계 업체가 수주를 했다.
그런데 HD현대중공업의 직원들의 군사기밀 유출 사건이 불거지면서 혼돈 상태에 빠졌다. 경쟁사인 한화오션은 HD현대중공업의 군사기밀 사고 전력을 감안해 경쟁입찰로 진행해야 한다는 입장을 나타냈다.
표류를 거듭하던 KDDX 사업은 최근 이재명 대통령의 발언이라는 돌발 변수까지 맞았다. 이 대통령은 지난 5일 충남 천안 타운홀 미팅 자리에서 “군사기밀을 빼돌려 처벌받은 곳에 수의계약을 준다는 얘기가 나오고 있다. 그런 점을 잘 살펴보라”고 공개 발언했다. 특정 업체를 직접 거론하지는 않았지만, 업계에서는 사실상 HD현대중공업을 겨냥한 메시지로 받아들였다.
이후 업계에서는 경쟁입찰 내지 공동개발 방식에 무게를 두는 분위기다. 다만 두 방식은 ‘사업 지연’이라는 부담이 생길 수 있다. 경쟁입찰은 추진한 전례가 없다 보니 관련 기준이 모호해 평가 기준과 배점 체계를 새롭게 마련해야 하는 상황이다. KDDX 상세설계를 두 업체가 공동으로 진행한 후 1·2번 함을 동시에 발주해 각 업체가 한 척씩 건조하는 방식의 공동개발은 담합 논란 우려가 있다. 방사청은 공정거래위원회에 유권해석을 의뢰한 상태다.
현장의 반발도 만만찮다. HD현대중공업 노동조합은 최근 “정부와 방사청의 사업 추진방식이 흔들리면서 조선산업 노동자들의 고용불안이 커지고 있다”며 “정책은 공정성과 산업 안정성을 함께 고려해야 한다”고 주장했다.
방산업계 관계자는 “방산 사업 관리가 흔들리면 K-방산 수출에도 타격을 미칠 수 있는 만큼 방사청과 국방부 등 유관 부서가 중심을 잡고 공정하고 신속하게 사안을 처리해야 한다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사