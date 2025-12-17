내년 단독주택 공시가격 평균 2.51% 오른다
용산 6.78%·성동 6.22% 상승
일부지역 보유세 최대 15% 가까이↑
내년 전국 표준 단독주택 공시가격이 올해보다 평균 2.51% 오른다. 공시가격 현실화율 동결에도 집값 상승세가 컸던 영향이다. 특히 집값 상승세가 두드러진 서울은 단독주택 공시가격 상승률이 4.50%로 전국 평균을 크게 웃돌았다. 강남 3구(강남·서초·송파구) 등 일부 지역은 보유세 부담이 최대 15% 가까이 늘 것으로 보인다.
국토교통부는 2026년 1월 1일 기준으로 조사·산정한 표준지와 표준주택(단독주택)의 공시가격이 올해보다 각각 3.35%, 2.51% 올랐다고 17일 밝혔다. 공시가격은 보유세, 건강보험료, 기초연금 등 67가지 행정 목적에 사용되는 주요 지표다.
지역별 표준주택 공시가격 상승률은 서울이 4.50%로 가장 컸다. 이어 경기(2.48%), 부산(1.96%), 대구(1.52%) 등이 뒤를 이었다. 서울에서는 용산구(6.78%)가 가장 높았고 성동구(6.22%), 강남구(5.83%), 마포구(5.46%), 서초구(5.41%), 송파구(5.10%), 동작구(4.93%) 등의 순이었다. 표준지 공시가격도 서울(4.89%), 경기(2.67%), 부산(1.92%) 순으로 상승 폭이 컸다.
전국에서 공시가격이 가장 비싼 표준주택은 이명희 신세계그룹 총괄회장의 서울 용산구 한남동 자택이다. 해당 주택의 내년 공시가격은 313억5000만원으로 2016년 표준주택으로 편입된 이후 내년까지 11년째 전국 1위다. 공시가격 상위 10개 주택 중 7곳이 용산구 한남동·이태원에 있었고 2곳은 강남·서초구에 위치했다. 표준지 공시지가 1위는 서울 중구 명동 네이처리퍼블릭 매장 부지(169.3㎡)로 ㎡당 1억8840만원이다. 2004년 이후 23년째 1위다.
공시가격 상승으로 보유세 부담도 크게 늘 전망이다. 국민일보가 우병탁 신한프리미어 패스파인더 전문위원에게 의뢰한 내년 보유세 시뮬레이션 결과 공시가 20억원 이상의 강남구 논현동(전용면적 250㎡) 다가구주택에 사는 1주택자는 올해보다 13% 넘는 보유세를 낼 전망이다. 공시가 12억원 초과, 20억원 미만의 성수동 다가구(전용면적 172㎡) 1주택자는 올해보다 보유세 부담이 14.95% 오른다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
