‘로저비비에 선물’ 의혹 김기현 자택·사무실 압수수색
특검, 김 계좌 가방 결제 정황 포착
김 “與·통일교 유착 의혹 물타기”
김건희 특검이 김 여사의 로저비비에 가방 수수 의혹과 관련해 김기현 국민의힘 의원에 대한 강제수사에 나섰다. 특검은 김 의원 아내가 김 여사에게 보낸 가방 구매 과정에 김 의원이 관여한 정황을 포착한 것으로 전해졌다. 김 의원은 “더불어민주당과 통일교 유착 의혹 물타기용으로 억지로 사건을 만들고 있는 것”이라고 반발했다.
특검은 17일 김 의원의 국회 사무실과 서울 성동구 자택, 국회사무처 의회방호담당관실을 압수수색했다. 특검은 압수수색에서 김 의원과 아내 이모씨 휴대전화를 각각 확보했고, 김 의원 차량 출입기록 등도 압수한 것으로 알려졌다. 압수수색영장에는 김 의원과 이씨가 청탁금지법 위반 혐의 공범으로 적시됐다.
이씨는 2023년 3월 8일 김 의원이 당대표로 당선된 후 김 여사에게 260만원대 로저비비에 클러치백을 전달한 혐의를 받는다. 특검은 지난 5일 이씨를 청탁금지법 위반 혐의 피의자로 불러 조사했다. 특검은 지난달 6일 김 여사 주거지인 서울 서초구 아크로비스타 자택을 압수수색하면서 로저비비에 가방과 함께 이씨가 작성한 ‘대통령님과 영부인께서 곁에 계셔주셔서 큰 힘이 됐습니다’는 내용의 손편지도 확보했다.
특검은 이씨가 당대표 선거 지원에 대한 답례 차원에서 김 여사에게 금품을 준 것으로 의심한다. 제품 구매 시점은 2023년 3월 16일로 특정했다. 특검은 당초 이씨만 피의자로 입건했지만 가방 결제 대금이 김 의원 계좌에서 빠져나간 정황을 포착하고 김 의원도 피의자로 입건한 것으로 알려졌다. 김 여사가 건진법사 전성배씨와 공모해 통일교 신도 2400여명을 입당시켜 김 의원을 당대표로 밀었고, 그 대가로 통일교 측에 정부 차원의 지원을 약속했다는 것이 특검 시각이다. 특검은 김 의원에 대한 출석을 요청한 상황이다.
김 의원은 이날 “민주당과 통일교 관련 부정부패 의혹은 다 덮어버리고 억지로 사건을 만들고 있는 것”이라며 “특검은 반드시 심판받게 될 것”이라고 말했다. 앞서 김 의원은 김 여사에게 선물한 사실은 인정했지만 부정한 청탁은 없었다고 주장해 왔다.
특검은 이날 새벽 윤 전 대통령 부부가 연루된 관저 이전 특혜 의혹의 핵심 인물인 김오진 전 국토교통부 차관을 구속했다. 이봉관 서희건설 회장과 이배용 전 국가교육위원장 등의 매관매직 의혹 등에 대해서도 관련자들을 기소할 방침이다. 특검은 오는 28일 수사 기간 만료를 앞두고 있다.
