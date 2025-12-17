시사 전체기사

주택 공급대책 발표 해 넘기나

입력:2025-12-17 18:56
공유하기
글자 크기 조정

김윤덕 국토 “공급에 신뢰성 중요
공급대책 발표 늦출 생각도 있어”

김윤덕 국토교통부 장관이 17일 국회 국토교통위원회 전체 회의에 출석해 전세사기 유형 및 피해 규모 등에 관한 보고를 하고 있다. 연합뉴스

김윤덕 국토교통부 장관이 연내로 예상되는 부동산 공급 대책 발표 시기를 연기할 수 있다고 시사했다. 김 장관은 17일 국회 국토교통위원회에서 공급 대책 발표 시기를 묻는 이종욱 국민의힘 의원 질의에 “공급 문제는 신뢰성이 중요하다고 보기 때문에 (발표를) 좀 늦출 생각도 있다”고 답했다.

국토부는 ‘9·7 부동산 대책’을 통해 내년부터 향후 5년간 수도권에 135만 가구를 공급하겠다고 발표한 데 이어 추가 공급 대책 발표를 예고했다. 연이은 부동산 대책에도 서울을 중심으로 한 수도권 집값 상승세가 꺾이지 않은 탓이다. KB부동산의 11월 전국 주택가격 동향을 보면 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.72% 오르며 2020년 9월(2.00%) 이후 62개월 만에 가장 큰 상승 폭을 기록했다.

국토부는 노후 청사 재건축, 개발제한구역 해제, 서울 도심 유휴부지 활용 등을 포함한 추가 공급 대책을 준비 중이다. 김 장관은 서울시와 논의 중인 주택 공급안에 대해선 “서울시 요구를 적극적으로 수용할 것을 검토하고 있다”면서도 “몇 가지 쟁점 사항은 실장급 논의를 정기적으로 진행하고 있다”고 밝혔다.

김 장관은 국토부 업무보고에서 이재명 대통령에게 질타당한 뒤 SNS를 통해 반박에 나선 이학재 인천국제공항공사 사장에 대한 감사도 예고했다. 이 사장은 책갈피에 달러를 끼워 밀반출하는 행위를 잡지 못하느냐는 이 대통령 질문에 답변을 제대로 못 해 지적을 받았다. 이후 페이스북에 해당 사실이 알려져 우려된다며 이 대통령을 우회적으로 비판했다. 김 장관은 “인천국제공항공사가 이 업무를 어떻게 해왔는지 조사·감사를 진행해 추후 국회에 보고하겠다”고 밝혔다.

세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘주사이모 논란’ 샤이니 키, 활동 중단 “집에서 진료 받았다” 인정
대기업 총수 가장 많이 사는 지역은 ‘이곳’…용산·강남·서초 70%
채용 한파에 덩달아 얼어붙는 채용 플랫폼… 활로 찾기 ‘안간힘’
“쉿, 윗집 임대래”… 온라인에 퍼진 동·호수 배치표
끝없이 미뤄지는 티몬 재오픈… 오아시스 ‘승자의 저주’ 빠지나
새해 주택 공급 확대 총력전… 시장 교란은 틀어막는다
코스피 4000선 붕괴… 연말 산타랠리 기대감에 찬물
원화만 빠진다… 파운드화·유로화도 고공행진
국민일보 신문구독