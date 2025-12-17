주택 공급대책 발표 해 넘기나

김윤덕 국토 “공급에 신뢰성 중요

공급대책 발표 늦출 생각도 있어”

김윤덕 국토교통부 장관이 17일 국회 국토교통위원회 전체 회의에 출석해 전세사기 유형 및 피해 규모 등에 관한 보고를 하고 있다. 연합뉴스

김윤덕 국토교통부 장관이 연내로 예상되는 부동산 공급 대책 발표 시기를 연기할 수 있다고 시사했다. 김 장관은 17일 국회 국토교통위원회에서 공급 대책 발표 시기를 묻는 이종욱 국민의힘 의원 질의에 “공급 문제는 신뢰성이 중요하다고 보기 때문에 (발표를) 좀 늦출 생각도 있다”고 답했다.



국토부는 ‘9·7 부동산 대책’을 통해 내년부터 향후 5년간 수도권에 135만 가구를 공급하겠다고 발표한 데 이어 추가 공급 대책 발표를 예고했다. 연이은 부동산 대책에도 서울을 중심으로 한 수도권 집값 상승세가 꺾이지 않은 탓이다. KB부동산의 11월 전국 주택가격 동향을 보면 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.72% 오르며 2020년 9월(2.00%) 이후 62개월 만에 가장 큰 상승 폭을 기록했다.



국토부는 노후 청사 재건축, 개발제한구역 해제, 서울 도심 유휴부지 활용 등을 포함한 추가 공급 대책을 준비 중이다. 김 장관은 서울시와 논의 중인 주택 공급안에 대해선 “서울시 요구를 적극적으로 수용할 것을 검토하고 있다”면서도 “몇 가지 쟁점 사항은 실장급 논의를 정기적으로 진행하고 있다”고 밝혔다.



김 장관은 국토부 업무보고에서 이재명 대통령에게 질타당한 뒤 SNS를 통해 반박에 나선 이학재 인천국제공항공사 사장에 대한 감사도 예고했다. 이 사장은 책갈피에 달러를 끼워 밀반출하는 행위를 잡지 못하느냐는 이 대통령 질문에 답변을 제대로 못 해 지적을 받았다. 이후 페이스북에 해당 사실이 알려져 우려된다며 이 대통령을 우회적으로 비판했다. 김 장관은 “인천국제공항공사가 이 업무를 어떻게 해왔는지 조사·감사를 진행해 추후 국회에 보고하겠다”고 밝혔다.



