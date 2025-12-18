“알코올 중독자 같은 트럼프, 음모론자 밴스”… 와일스 발언 파장

비서실장, 잡지 인터뷰서 신랄 평가

“관세에 이견 커” “머스크는 이상해”

논란 일자 “맥락 무시 악의적 기사”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2월 백악관 집무실에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담할 때 수지 와일스 백악관 비서실장이 옆에서 지켜보는 모습. 전면에 나서지 않고 대통령을 묵묵히 보좌해온 와일스 실장이 16일(현지시간) 공개된 배니티페어 인터뷰에서는 속내를 과감히 털어놨다. AP연합뉴스

“트럼프 대통령은 알코올 중독자의 성격.” “J D 밴스 부통령은 음모론자.”



도널드 트럼프 미국 행정부의 최고 실세로 ‘얼음 공주’라는 평가를 받는 수지 와일스 백악관 비서실장이 트럼프 대통령을 비롯한 고위 인사들을 신랄하게 평가한 인터뷰가 16일(현지시간) 공개됐다. 그동안 공개 행보를 자제해온 와일스 실장이 행정부 핵심 인사에 대한 과감한 평가를 내놓으면서 작지 않은 파장이 예상된다.



와일스는 이날 공개된 월간지 ‘배니티페어’와의 인터뷰에서 트럼프의 성격이 알코올 중독자와 유사하다며 “그는 자신이 할 수 없는 일은 없다는 시각으로 행동한다”고 말했다.



와일스는 “알코올 중독자들의 성격은 술을 마실 때 과장된다”며 “나는 강한 성격의 소유자들에 대해 어느 정도 전문가”라고 밝혔다. 와일스의 부친 팻 서머럴은 미국프로풋볼(NFL) 스타였지만 알코올 중독을 겪었다. 와일스는 부친이 승패 기록과 선수 통계를 달달 외웠는데 트럼프도 비슷하다며 “대통령도 그런 것에 완전히 빠져 있다. 통계 천재 같다”고 했다.



와일스는 트럼프의 상호관세 정책과 관련해 “관세가 좋은 아이디어인지에 대해선 엄청난 의견 차이가 있었다”고 전했다. 그는 트럼프가 지난 4월 모든 국가에 10% 이상 상호관세 부과를 발표한 것을 두고 “정리되지 않은 생각을 그대로 말한 것에 가깝다”고 했다. 그러면서 자신이 밴스 부통령과 함께 트럼프에게 “오늘은 관세 이야기는 하지 말자. 팀 전체가 완전히 의견을 모은 다음에 이야기하자”고 설득했지만 트럼프가 강행했다고 전했다. 와일스는 관세에 관한 절충적 해법이 성공할 것으로 믿었다면서 지금까지의 과정이 “생각보다 훨씬 고통스러웠다”고 말했다.



그는 2021년 1월 6일 의회 폭동 주동자들을 사면하지 말 것을 촉구했지만 트럼프는 사면을 단행했다고 전했다. 또 “(취임) 90일이 지나기 전에 보복이 끝날 것이라는 느슨한 합의가 있었다”면서도 결국 실패했다고 털어놨다.



와일스는 트럼프의 후계자로 거론되는 밴스에 대해선 “10년간 음모론자였다”고 평가했다. 이어 밴스가 트럼프 비판자에서 지지자로 변신한 것을 두고 “상원의원 출마 때 (태도를) 전환했다. 어떤 정치적 이유 때문”이라고 분석했다. 밴스의 잠재적 경쟁자인 마코 루비오 국무장관에 대해선 “마코는 자신의 원칙을 저버릴 만한 사람이 아니었다”고 높게 평가했다.



와일스는 트럼프의 최측근이었던 일론 머스크 테슬라 최고경영자에 관해선 “공개적으로 (마약) 케타민을 사용한다”며 “아주 이상한 사람이다. 천재들이 원래 그렇다”고 평가했다. 그러면서 그의 행동이 항상 합리적이지 않아서 자신을 경악하게 했다고 밝혔다.



와일스는 성범죄자 제프리 엡스타인 파일 처리 문제를 두고 팸 본디 법무장관이 “완전히 실패했다”고 평가했다. 그러면서 트럼프가 파일에 이름이 있다는 걸 알고 있지만 “그가 끔찍한 일을 저질렀다는 내용은 없다”고 말했다.



인터뷰를 진행한 작가 크리스 위플은 트럼프 2기 취임 직전부터 와일스를 11차례 인터뷰했다면서 2건의 기사를 배니티페어에 게재했다.



와일스는 보도 이후 엑스에서 “오늘 새벽 공개된 기사는 나와 최고의 대통령 및 백악관 직원, 내각을 대상으로 부정직하게 꾸며진 악의적인 기사”라고 비판했다. 그러면서 “중요한 맥락은 무시됐고 나와 다른 사람들이 팀과 대통령에 대해 언급한 상당 부분이 누락됐다”며 “대통령과 우리 팀에 압도적으로 혼란스럽고 부정적인 서사를 그리기 위한 일로 추정된다”고 지적했다.



트럼프는 보도 이후 “나는 술을 마시지 않는다. 난 ‘만약 내가 술을 마셨다면 알코올 중독자가 될 가능성이 매우 높았을 것’이라고 자주 말했다. 소유욕과 중독성이 강한 성격”이라며 “와일스는 훌륭하게 일을 해 왔다”고 옹호했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



