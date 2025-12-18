HD현대오일뱅크는 충남 대산공장 핵심 설비의 노후화를 선제적으로 관리해 안정성을 확보하는 ‘안티에이징 프로젝트’를 추진한다고 17일 밝혔다.
1989년 제1공장 준공 이후 1996년 추가 증설을 거쳐 2011년 고도화 공정의 상업 가동을 시작한 대산공장은 국내 정유공장 중에선 비교적 최근에 완공된 축에 속하지만, 주요 장치들의 가동 연한이 10년 이상 지나 관리 필요성이 커진 상황이다.
HD현대오일뱅크는 생산·설비·설계·검사 등 부문별 태스크포스(TF)를 구성해 200여개 개선 과제를 도출하고 중장기 로드맵을 마련했다. 해당 프로젝트는 2035년까지 10년에 걸쳐 진행된다. 올해는 약 300억원을 투자해 노후 설비 교체 및 업그레이드를 마쳤으며, 2027년까지 약 1300억원을 투입해 설비를 개선할 계획이다.
HD현대오일뱅크, 대산공장 노후설비 개선
