월드컵 티켓 가격 논란에… 진화나선 FIFA
결승 티켓 가격 600만원까지 상승
8만원대 티켓 내놨지만 소량 그쳐
2026 북중미월드컵 결승전 티켓 가격이 최소 600만원까지 치솟았다. 터무니없이 비싸다는 비판이 커지자 국제축구연맹(FIFA)은 8만원대 저가 티켓을 내놓으며 진화에 나섰다. 하지만 이마저도 소량에 그쳐 미봉책에 불과하다는 지적이 나온다.
FIFA는 16일(현지시간) 북중미월드컵 전체 104경기를 대상으로 고정 가격 60달러(약 8만8000원)의 최저가 입장권을 새로 도입한다고 발표했다. ‘서포터 엔트리 티어’라는 이름이 붙은 입장권은 각국 축구협회를 통해 배분된다. 각 협회는 자체적으로 자격 기준을 마련해 ‘충성도 높은 팬’을 대상으로 판매할 예정이다.
이번 조치는 월드컵 티켓 가격이 과도하다는 비판에 따른 것으로 보인다. FIFA는 이번 대회에서 처음으로 수요에 따라 가격이 달라지는 유동 가격제를 도입했다. 이에 따라 조별리그는 180~700달러(약 26만~103만원), 결승전은 4185~8680달러(약 616만~1279만원)로 책정됐다. 2022년 카타르 대회 당시 69~1607달러와 비교하면 최대 5배 이상 뛰었다. 한국이 치르는 조별리그 세 경기를 모두 관람하려면 최소 585달러(약 86만원)가 필요하다.
축구 팬들의 반발도 거세다. 유럽축구서포터즈협회(FSE)는 성명을 통해 “월드컵 전통에 대한 배신이자 팬들의 공헌을 무시하는 행위”라고 비판했다. 독일과 튀니지, 스위스 등 각국 축구협회들도 “가격 구조에 대한 협의가 없었다”며 팬들이 표 값을 감당할 수 있을지 우려하고 있다. 안드레이사 레티히 독일축구협회(DFB) 사무총장은 “신청 절차가 시작되기 불과 몇 시간 전에야 가격 정보를 전달받았다”고 밝혔다.
도입된 최저가 티켓마저 극히 일부 물량에 그쳐 불만을 잠재우기에는 역부족이라는 평가가 나온다. 이번 대회에서 각국 축구협회는 자국팀이 출전하는 경기 전체 좌석의 8%를 배정받는데 60달러 티켓은 이 중 10%에 해당한다. 전체 좌석을 기준으로 하면 양 팀을 합쳐도 1.6% 수준에 불과하다. 경기당 약 1000장 규모로, 결승전의 경우 450장 남짓이다.
FSE는 이번 후속 조치에 대해 “이번 사례로 FIFA의 티켓 가격 정책이 충분한 의견 수렴 없이 성급하게 결정됐다는 게 드러났다”며 “단순히 전 세계의 부정적 여론을 달래려는 조치에 불과하다”고 비판했다. 키어 스타머 영국 총리도 “한때 티켓을 사기 위해 돈을 모았던 사람으로서 FIFA가 월드컵이 팬들과 동떨어지지 않도록 더 저렴한 티켓 정책을 만들기 위해 노력해주길 바란다”고 촉구했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사