한국서도 ‘10대 SNS 제한’ 나올까… 김종철 발언에 ‘술렁’
“청소년 보호” 답변 미묘한 파장
‘제2 셧다운제’ 역풍, 현실화 난관
김종철 방송미디어통신위원회 위원장 후보자의 ‘10대 소셜미디어(SNS) 이용 제한’ 관련 언급이 업계에서도 미묘한 파장을 낳고 있다. 민간 플랫폼 이용을 법으로 규제하는 게 합당하냐는 지적도 나왔다. 14년 전 청소년의 게임 시간을 일률적으로 규제하는 ‘셧다운제’를 도입했을 당시의 역풍을 감안하면 현실화까지는 쉽지 않을 것이란 의견도 있다.
김 후보자는 지난 16일 국회 인사청문회에서 해외의 ‘SNS 금지법’ 입법 사례를 한국도 검토해야 할지를 묻는 질의에 “청소년의 SNS 과몰입이나 휴대폰에 의존하게 되는 문제, 확증편향이 심화하는 문제가 전 지구적으로 발생하고 있다”며 “너무나 당연하게 해야 된다고 생각한다”고 답했다. 이어 “청소년 보호 문제는 중요한 과제 중의 핵심 과제”라며 “중요한 대상으로 업무를 추진할 각오를 가지고 있다”고 덧붙였다.
실제 해외에서는 청소년의 SNS 이용을 규제하는 법안이 속속 만들어지거나 추진되고 있다. 호주는 지난해 개정한 ‘온라인 안전법’을 통해 이달부터 16세 미만 청소년의 SNS 계정 생성과 사용을 전면적으로 금지했다. 프랑스·덴마크·미국도 유사한 규제를 검토 중이다. 구체적인 내용은 나라마다 다르지만, 특정 연령 미만 청소년의 SNS 이용 시간대 설정, 부모 동의 필수화, 계정 생성 연령 제한 등 핵심은 유사하다.
김 후보자가 이런 기류에 찬성하는 듯한 발언을 내놓자 업계는 이미 긴장하는 분위기다. 업계 관계자는 “현재 SNS 시장은 사실상 인스타그램과 페이스북이 지배하고 있고 후발 주자들은 파이를 빼앗으려는 상황”라며 “규제 현실화시 현 경쟁 구도에 어떤 식으로 영향을 미칠지 주시 중”이라고 말했다.
한국의 경우 ‘셧다운제’ 논란의 기억이 아직 남아있어 실제 입법이 추진되더라도 진통이 클 것이란 관측도 나온다. 셧다운제는 2011년 정부가 청소년보호법을 개정해 도입했던 제도로, 자정부터 오전 6시까지 만 16세 미만 청소년의 온라인 게임 접속을 차단하는 내용이었다. 청소년의 무분별한 게임 중독을 차단한다는 취지였지만, 게임을 ‘해악’으로 규정하고 청소년의 자유를 지나치게 억압한다는 지적이 나왔다. 결국 셧다운제는 10년 간의 논란 끝에 2021년 폐지됐다.
논란이 불거지자 방미통위 측은 김 후보자 발언에 대해 “16세 미만 청소년의 SNS 차단이 당연하다는 취지의 답변이 아니었다. 법정대리인의 동의 권한 강화 등 다각적인 대안을 모색하겠다는 입장”이라고 설명했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사