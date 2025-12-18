지난 11년간 연속 해외 취업률 전국 1위 달성
부산외국어대학교
부산외국어대(부산외대·총장 장순흥)는 정시 나군에서 60명을 모집한다. 부산외대는 100% 자유전공제를 채택하고 있다. 이는 전공을 지정하지 않는 ‘무전공 통합모집 전형’으로 신입생들은 2학년 진학 시 6개 단과대 53개 전공 중 진로와 적성에 맞는 전공을 선택할 수 있다. 새롭게 신설 예정인 전공 중 하나는 ‘글로벌창업융합전공’이 있다. 학생들은 해당 전공을 통해 문제해결 중심의 실무형 창업 교육을 받을 수 있으며 미국 실리콘밸리 등 해외 창업을 경험할 수 있다.
부산외대는 2014년부터 2024년까지 11년 연속 해외 취업률 전국 1위를 기록하고 있다. 학교가 재학생들에게 외국어와 다른 전공을 복수로 전공하도록 기회를 제공한 것이 바탕이 됐다는 분석이다.
부산외대는 전국에 두 개밖에 없는 외국어특성화 대학 중 하나다. 올해 타갈로그어 히브리어 스와힐리어 등 추가로 개설한 전공을 포함해 17개의 외국어 전공을 운영하고 있다.
또한 학교는 전 세계 502개 해외 대학과 교환학생 교류 협정을 맺고 있다. 학교가 보유한 세계적 인프라를 통해 학생들은 다양한 해외 유학의 기회를 제공 받는다. 해외 복수학위 취득제, 해외 장단기 수학제, 해외 영어 학기제 등을 운영하고 있다.
부산외대의 교육 철학 중 하나는 선한 영향력을 발휘하는 것이다. 학교는 16년째 개발도상국을 대상으로 ‘외성 챌린지 해외 봉사활동’을 이어오고 있다. 현지인을 위한 집 짓기, 낙후된 학교 시설 개보수 활동 등을 진행한다. 올해는 몽골 울란바토르 밝은미래학교 건축에 재학생 34명이 참여했다.
