IMA 1호 상품 연내 출시… 투자수익은 ‘배당소득’ 과세 적용
신한·하나증권 발행어음 사업 인가
금융감독원은 연내 종합투자계좌(IMA) 1호 상품이 출시될 예정이라고 17일 밝혔다. IMA는 현재 자기자본 8조원 이상 종합금융투자사업자(종투사)인 미래에셋증권과 한국투자증권에만 허용된 상품으로, 은행 예·적금보다 높은 수익률이 예상되고 원금도 사실상 보장돼 투자자의 관심을 끌고 있다.
이들의 첫 상품은 만기 2~3년에 연 3% 후반에서 4%대 수익을 추구하는 안전형이 될 것으로 알려졌다. 당초 과세 방식이 정해지지 않아 연내 출시가 어렵다는 관측이 우세했지만 관계 당국이 IMA 수익을 배당소득으로 분류하기로 하면서 분위기가 달라졌다.
금감원은 IMA 출시를 앞두고 투자자 보호 장치를 강화했다. 종투사는 투자자에게 자산운용 보고서를 분기별 1회 보내고 공모펀드에 준해 주요 투자 종목과 정보를 제공해야 한다. 종투사가 파산하면 원금손실 가능성이 있는 투자 상품인 것도 설명서와 광고 등에 명시해야 한다.
IMA가 본격적으로 판매되기 시작하면 증권사의 몸집 불리기에도 속도가 붙을 전망이다. 고객 자금을 상시로 조달해 운용할 수 있게 돼서다. 이날 금융위원회는 신한투자증권과 하나증권의 자기자본 4조원 이상 종투사 지정과 단기금융업(발행어음) 인가를 심의·의결했다.
이광수 양민철 기자 gs@kmib.co.kr
