가군 75명, 다군 45명 총 120명 선발
한신대학교
한신대(총장 강성영)는 2026학년도 정시모집에서 총 120명을 선발한다고 밝혔다. 군별로는 가군에서 75명, 다군에서는 45명을 선발한다.
한신대는 현재 9개의 계열에서 신입생을 모집하고 있다. 1학년에는 전공을 탐색하고 2학년에 진급하고 나서 전공을 선택할 수 있다. 특히 자유전공학부는 가군으로 20명을 모집하며 2학년 진급시 모든 전공을 100% 자유롭게 선택할 수 있다.
정시모집 전형에는 일반학생(해당 모집단위, 수능 100%) 일반학생(특수체육학, 수능 60%+실기 40%) 기회균형선발(수능 100%) 농어촌학생(수능 100%) 특성화고교졸업자(수능 100%) 등이 있다. 모든 전형에서 전년도와 동일하게 학생부를 반영하지 않으며 수능 최저학력기준 또한 없다.
수능 반영은 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 백분위 점수 기준 우수영역 3과목만을 반영하며, 우수영역 과목 순서대로 50%+30%+20%로 계산한다. 학생의 강점을 최대한 발휘하도록 평가하는 구조다. 영어는 절대평가 반영방법에 따라 등급을 활용한 변환백분위로 반영하며, 한국사는 가산점을 전형 총점에 부여한다.
올해 정시 원서접수는 오는 29일 시작해 31일 오후 6시까지이다. 인터넷을 통한 온라인 원서접수만 가능하며, 한신대 입학 안내 홈페이지 또는 진학어플라이를 이용하면 된다. 서류제출 기한은 다음 달 14일 오후 5시까지로 방문 및 우편으로 제출할 수 있다. 특수체육학 실기고사와 최초합격자 발표는 각각 내년 1월 9일과 26일이다.
