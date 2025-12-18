재활복지 분야 특성 살린 전문 인재 양성소
서울한영대학교
서울한영대(총장 한영훈)가 2026학년도 정시 나군에서 신입생을 모집한다. 모집 학과는 신학과 상담심리학과 아동보육학과 사회복지학과 재활복지학과 등이다.
서울한영대는 재활복지 분야 특성화 대학으로 실무 중심 교육과 차별화된 커리큘럼을 통해 미래 복지 전문 인재 양성에 힘쓰고 있다. 특히 상담심리학과 사회복지학과 재활복지학과 등 재활복지 관련 학과를 전략적으로 육성해왔다. 대학 측은 “사회적 수요가 증가하는 복지와 재활 분야에서 전문성을 갖춘 인재 양성에 주력하고 있다”고 밝혔다.
2026학년도 정시모집은 수능 성적 60%와 학생부 40%를 반영해 선발한다. 수능은 국어 영어 한국사 탐구 영역을 반영하며 수학은 반영하지 않는다. 학생부엔 교과 성적 80%와 출결 20%가 반영된다. 검정고시 출신과 수능 미응시자도 지원할 수 있어 다양한 교육 이력을 가진 수험생들에게 문호를 개방했다. 정시는 일반전형 중심으로 진행되며 농어촌전형과 기초생활수급자 전형은 수시 이월 인원에 한해 선발한다.
학생 지원 시스템도 특징이다. 서울한영대는 품성지도 교수제와 졸업인증제를 운영해 학업과 진로는 물론 신앙 상담까지 지원하고 있다. 전 학과 복수전공이 가능하며, 사회복지사 보육교사 상담심리지도사 등 관련 자격증 취득도 지원한다. 졸업 이후에는 취업 지원 프로그램과 동문 네트워크를 통해 지속적인 진로 지원을 제공한다.
또한 2026학년도 신입생 전원에게는 첫 학기 수업료의 50%가 장학금으로 지급된다. 이는 신입생의 경제적 부담을 완화하기 위한 서울한영대의 대표적인 장학 정책이다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사