“쿠팡 사태, 2차 피해 막는 정보 아쉬워… 고령층 독자 배려 필요”
[독자위원회] 국민일보 3기 독자위 여섯 번째 회의
국민일보 3기 독자위원회가 15일 서울 여의도 국민일보 본사에서 올해 여섯 번째 회의를 열었다. 회의에는 안민호 숙명여대 미디어학부 교수(독자위원장), 이대기 한국금융연구원 선임연구위원, 최화진 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위 팀장, 김상헌 법률사무소 헌승 대표변호사(이상 독자위원), 남혁상 국민일보 편집국 부국장(독자위 간사)이 참석했다. 참석자들은 국민일보의 보도 방향과 개선할 점 등을 두루 논의했다.
△최화진 위원=쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사건이 발생했다. 국민일보에 기사들이 잘 정리됐다. 다만 개인정보 유출 피해를 입은 사람들이 당장 무엇을 해야 할지 실질적인 방법을 알려주면 더 좋았겠다. 소셜미디어를 보면 공동현관 비밀번호 바꾸기, 연결카드 삭제 등 방법이 잘 나와 있다. 독자들이 2차 피해를 겪지 않도록 실질적 방법을 알려주는 게 있었다면 더 좋았을 것 같다. 또 예전에 비슷한 사건들과 비교해서 이번에 발생한 쿠팡 사건이 얼마나 심각한지 객관적으로 평가를 해주면 좋았겠다. 개인정보보호법이 강화돼서 기업이 무과실을 증명하지 못하면 손해액을 최대 5배까지 물리는 징벌적 배상을 하고 있기 때문에 이런 부분도 좀 다뤄줬으면 한다. 특히 이번 사건을 통해 개인정보 보호가 얼마나 중요한 문제인지, 또 기업들이 개인정보 보호 책임을 얼마나 강화해야 하는지 독자들이 생각해 볼 수 있게 해 주시면 의미 있을 것 같다.
△안민호 위원장=쿠팡 개인정보 유출 관련 기사들이 많았다. 그 중 회원 탈퇴가 어렵다는 기사들도 있었다. 특히 고령자들은 어떻게 해야 할지 몰라 탈퇴를 못하는 경우가 많다는 기사도 있었다. 또 카드 자동결제 중단이나 공동현관 비밀번호 변경 외에 손해배상 청구까지 개인이 할 수 있는 다양한 것들이 기사로는 소개돼 있는데, 고령자들이 실제로 직접 행동으로 옮길 수 있는가 그런 부분에서 부족한 내용을 좀 더 보완하거나 추가적인 정보들이 더 필요하겠다는 생각을 했다. 국민일보를 지면으로 읽는 독자들은 고령층이 많다. 충성 독자들을 위해 도움을 줄 수 있는 연락처 등의 정보들도 좀 있으면 좋겠다. 나이 많은 신문 독자는 소외돼 있는 경우가 많다. 신문 독자를 배려하는 기사와 편집이 있으면 좋겠다.
△이대기 위원=개인정보 유출 피해가 커도 소비자들이 쿠팡을 벗어날 수 없다는 인식도 있는 것 같다. 쿠팡이 온라인플랫폼에서 거의 독점 체제로 돼 있기 때문에 그 힘을 자기들이 믿고 있는 것 같다. 김범수 의장도 그렇고 우리 국민과 소비자들을 무시하는 태도로 보인다. 정부가 조치를 하지 않는 한 쿠팡이 먼저 소비자들에게 진정성 있는 사과나 조치를 하기 어렵다는 말도 있는데, 언론이 이런 부분에서 소비자단체 역할을 잘 하는 것 같다.
△안 위원장=수능 다음 날인 11월 14일자를 보면, 가판 1면에 ‘수능 국영수 작년과 비슷…킬러 문항 없이 변별력 확보’라는 제목으로 기사가 실렸다. 시내판에는 ‘올해 수능 작년보다 어려웠다. 국영수 모두 까다롭게 출제’로 업데이트됐다. 그런데 가판을 기준으로 보자면, 올해 수능은 지난해와 비슷하게 변별력 확보한 걸로 보인다고 썼다. 관심 많은 사안이라 시급하게 보도한 걸로 보인다. 그런데 11월 24일에는 ‘수능의 배신 괴물의 출현’, 12월 5일자엔 ‘수능 난이도 참사’로 나왔다.
수능 영어 문제가 세계적인 조롱거리가 되는 상황인데, 물론 시내판이 아닌 가판 지면이었고 여러가지 이유가 있었겠지만 수능 다음 날 ‘킬러문항 없이 작년과 동일하다’는 식으로 보도한 것은 문제가 있었다. 이번에 수능출제위원장이 난도 조절에 실패했다고 스스로 고백했다. 내년부터는 수능에 대해 다른 의견을 낼 수 있는 취재원들을 확보하면 좋겠다.
조금 조심스럽지만 전 정부에서 킬러문항과 관련해서 카르텔을 망하게 하겠다 했던 건 거친 접근법이긴 했다. 하지만 수능 문항 문제가 계속 불거지는 건 출제위원들이 자기들끼리의 관점에 매몰돼서 나오는 문제로 보인다. 상식적으로 생각해도 말이 안 되는 문제들이다. 이런 것들이 걸러지지 않는 것은 출제위원 선발제도에도 문제가 있을 것이다. 수능 출제 과정을 모니터링하고 어떤 사람이 문제를 냈느냐를 따져서 문제가 있는 문항을 출제하는 사람은 배제해야 한다. 그런 문제 등이 집중적으로 기사로 다뤄지면 좋겠다. 입시제도 전반을 바꿔야 한다는 건 너무 큰 영역이고, 국민일보는 왜 이런 문제들이 걸러지지 않느냐 이 부분에 집중하면 좋을 것 같다.
△이 위원=빅카인즈라는 웹사이트가 있는데, 카인즈에서 기사들을 필터링, 추출한 다음 분석해봤다. 우선 10월 22일부터 12월 4일까지 약 한 달 보름 동안 나온 국민일보 기사 4000여건을 분석했는데, 그 중에 경제 기사가 보니까 1415건이었다. 전체 기사의 28.4%였다. 하루 평균 33건씩 경제기사가 나왔다. 종합일간지로서 경제뉴스에 상당한 비중을 두고 있다는 것을 확인했다. 그 경제 기사들을 제가 AI 툴을 통해서 분석해봤다. 경제 일반, 유통, 부동산, 산업 등등 골고루 분포돼 있는 편이었다. 분석 결과 국민일보 경제 뉴스의 가장 큰 장점을 보면, 민생경제 현장에 밀착한 취재로 보였다. 상가는 계속 비어 있는데 임대료를 못 내리는 속사정을 짚은 기사가 있었다. 단순히 상가 공실률 통계를 나열하는 게 아니라 6개월간 임차인을 구하지 못하는 임대인의 사연을 통해 문제의 실상을 생생히 전달하는 밀착형 취재였다. 여기에 그치지 않고 임대료를 내리지 못하는 이유를 임대차보호법과 대출 구조로 설명해서 임대료의 하방경직성이라는 경제학적 개념을 일반 독자가 이해하기 쉽게 풀어내 인상적이었다. 또 온라인에는 10·15 부동산대책 이후 전세에서 월세로 전환이 가속화되는 현상을 국토부 실거래가 데이터를 직접 분석한 보도가 있었다. 국민이 체감하는 경제 문제를 다루고 있어 공익성도 높고 훌륭했다고 본다.
개선할 부분도 말씀드리겠다. 국민일보 경제 기사는 속보 중심의 피상적 보도가 제법 많았다. 예컨대 미국 고용 악화에 환율 하락 출발 같은 기사를 보면 당일 오전에 환율 변동만 전할 뿐 다른 별다른 내용이 없었다. 미국 고용지표 감소가 왜 달러 약세로 이어지는지, 환율 하락이 수출 기업과 일반 소비자에게 어떤 의미인지에 대한 설명이 거의 없었다. 거의 매일 비슷한 형식의 속보, 증시 마감, 경제 지표가 많았다. 그런데 이런 부분이 전문가 코멘트나 전망 등이 더 보태진다면 더 좋지 않을까 싶다.
전체적으로 부동산 보도도 계속 비슷하게 반복되고 있다. 매주 비슷한 형식의 부동산 가격 동향 기사가 게재되지만 가격 변동의 근본 원인이나 구조적 요인에 대한 분석이 좀 미흡한 것 같다. 선정적 제목으로 관심을 끌려고 하지만 정책 제언이나 해법이 부족한 점이 약점으로 보인다.
△김상헌 위원=배우 조진웅의 소년범 의혹 관련 기사를 봤다. 12월 5일 온라인에는 ‘소년범 의혹 제기된 조진웅…소속사 사실 확인 중’이라는 기사와 같은 날 ‘조진웅 소년범 의혹 일파만파…’ 기사가 있었다. 기사 첫 문장에 의혹, 논란이라는 단서를 달았지만 본문 중반 이후부터는 사건 경위, 당시 정황, 제3자 발언 등을 서술 방식으로 나열하면서 독자로 하여금 성폭력을 포함한 모든 범죄 의혹을 확정된 범죄처럼 인식하게 만들 여지가 크지 않았나 생각이 든다. 형식적으로는 의혹 보도였지만 실질적으로는 사실 보도와 유사한 인상을 주는 구조여서 아쉬웠다. 또 기사 중에 성폭행 사건과는 무관하다는 소속사 입장은 간단하게 한두 줄 한두 줄로 짧게 처리가 됐다. 독자는 기사 대부분에서 자극적인 내용을 접했기 때문에 조진웅 측의 반론을 접하더라도 신뢰하거나 비중 있게 받아들이기는 어렵지 않았을까라는 생각이 들었다. 그리고 이 보도가 과연 사회구조적 문제를 조명하기 위한 것인지 아니면 그냥 단순하게 유명인의 과거를 소비하기 위한 것인지에 대한 기자의 문제의식이 드러나지 않은 것 같아서 아쉬운 측면이 있었다. 만약 공익 목적이 있었다 해도 소년 갱생과 교화를 최우선시하는 소년법의 취지, 소년 사건 보도의 제한 원칙을 고려했을 때 범위나 방식에 있어서 좀 더 신중할 필요가 있지 않았나라는 생각을 했다. 아울러 보도에 따르면, 전해진 바에 따르면이라는 표현이 반복되면서 1차적인 출처가 어딘지 또 교차 검증이 됐는지 제시되지 않았다. 독자는 언론이 사실을 확인하고 기사화한 것인지 아니면 누구 말만 듣고 전달만 한 것인지 이런 걸 좀 판단하기 어렵지 않았을까 하는 생각이 들었다.
△안 위원장=12월 11일자에 ‘학폭은 꼬리표, 소년범은 면죄부’라는 기사가 있었다. 학폭 기록은 대학 입시에 기록돼 2026학년도 입시에 참고하라는 게 의무화됐다는 것이다. 그런데 수시부터 정시까지 모든 대학이 의무적으로 반영해야 한다는 건 말이 안 되지 않나. 범죄를 저질러 형사처벌을 받은 사람은 입시에 반영이 안되고 학교폭력은 반영된다는 게 사실이면, 이건 한 두 사람 문제가 아니라 제도적 문제다. 학폭 기록을 강제적으로 반영하라고 한다면, 그게 교육부가 할 일인가. 이건 대학이 알아서 판단해야 하는 문제다. 정부가 이를 강제화하고 의무화한다면 대학은 어떻게 보면 책임으로부터 자유로워지는 것이다. 이런 어처구니없는 걸 왜 했을까라는 생각이 들었다. 정부 입장이나 대학 입장이나 이 부분을 취재해서 독자들의 궁금증을 풀어주는 게 필요하지 않을까 한다. 후속 기사가 꼭 필요하겠다는 생각이 들었다.
12월 9일자 1면에 ‘이주배경인구가 전체 인구 5% 넘는다’는 기사가 실렸다. 이주배경인구 용어 자체가 생소해서 자세히 읽어봤다. 1면에 있고, 2면에 있는데 1면에는 외국인이 204만명이라고 나오고 2면에는 265만명이라고 나온다. 자세히 읽어보면 두 기사에서 외국인 기준이 다른 것 같기도 한데, 연결된 두 기사에서 서로 다른 외국인 기준 쓰는 게 적절한지 헷갈렸다.
△최 위원=11월 14일자 ‘40만원 케이크도 불티…호텔이 불 지핀 디저트플레이션’ 기사가 있었다. 크리스마스 시즌이 되면 호텔에 프리미엄 케이크가 등장하고 희소성을 앞세워 수요를 유도한다는 기사인데, 읽으면서 아쉬운 점 있었다. 이런 케이크 가격이 합리적이고 또 비싼 케이크를 즐기는 게 트렌드인 것처럼 느껴졌다. 가격이 적정한지 일반 베이커리와 비교해서 어떤지 소비자 입장에서 균형잡힌 시선을 함께 담았으면 좋지 않을까 하는 아쉬움이 있었다.
정리=김승연 기자 kite@kmib.co.kr
