정청래 “김건희특검 뒤 2차 특검”… 보수 야권, ‘통일교 특검’ 뜻 모아
민주당, 내란전판법 당론 추진키로
정청래 더불어민주당 대표가 김건희 특검 종료 즉시 2차 특검 준비에 나서겠다고 밝혔다. 국민의힘과 개혁신당은 ‘통일교 게이트’ 특검을 고리로 대여 연대 공세에 나섰다.
정 대표는 17일 강원도 춘천 민주당 강원도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 “완전한 내란 청산을 위해서는 2차 추가 종합특검이 필요하다”며 “김건희 특검이 종료되는 오는 28일을 기점으로 2차 추가 종합특검을 할 수 있도록 당의 총의를 모으겠다”고 밝혔다. 추가 수사가 필요한 지점으로는 ‘노상원 수첩’ 관련 내용, 명태균 게이트 의혹 등을 꼽았다.
2차 특검의 필요성과 범위 등을 두고 여당 내 의견은 아직 분분하다. 국민적 피로감이나 검찰개혁 기조 등을 종합적으로 고려할 때 국가수사본부에 맡기는 편이 낫다는 목소리도 나온다. 그런데도 지도부가 연일 2차 특검 관련 메시지를 쏟아내는 것은 여권으로 확산 중인 통일교 리스크가 ‘내란 프레임’을 희석할 수 있다는 판단 때문으로 풀이된다.
정 대표는 내란전담재판부 설치법을 두고도 “조희대 사법부가 자초한 일”이라며 “미세 조정이 남아 있지만 당론 추진하겠다”고 말했다. 법안 대폭 수정에 불만을 토로하는 지지층을 의식한 듯 “법제사법위원회 통과 안이 개인적으로는 위헌이 아니라고 판단하지만 논란 자체를 없애겠다는 차원”이라고도 설명했다.
국민의힘과 개혁신당은 원내대표 회동에서 통일교 게이트 특검법 공동 추진에 뜻을 모았다. 송언석 국민의힘 원내대표는 “대부분 사안에 대해 비슷한 정도로 견해가 일치한다”며 “조속한 특검 출범을 위해 세부 내용에 대해 전향적 자세로 협상에 임할 것”이라고 밝혔다.
양당은 특검 추천권을 두고 일부 이견을 보이고 있다. 개혁신당은 자당이 추천권을 행사해야 한다는 입장이고, 국민의힘은 대한변호사협회와 대법원장 쪽에 무게를 싣고 있다. 개혁신당이 통일교 게이트에 국한한 특검을 주장하는 반면 국민의힘은 민중기 특검의 선택적 수사를 다루는 특검까지 2개가 필요하다고 보는 점도 차이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
