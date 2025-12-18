현대위아 CES 첫 참가, 미래형 공조시스템 공개

현대위아는 내년 1월 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자제품 박람회 ‘CES 2026’에 처음 참가한다고 17일 밝혔다. 주력 사업인 열관리 시스템, 구동 부품, 로봇 분야의 신기술을 통해 모빌리티 생태계의 미래를 제시할 계획이다.
CES에서는 탑승자 체온에 맞춰 자동으로 히터와 에어컨을 작동해 최적의 차량 내부 온도를 제공하는 ‘분산배치형 냉난방공조(HVAC)’ 시스템을 선보이기로 했다. 인공지능(AI)으로 탑승자 체온, 외부 환경, 사용자 데이터를 분석해 독립된 공조제어를 한다. 얼굴은 시원하게, 발은 따뜻하게 하는 등 세심한 조절이 가능하다. 차세대 구동 부품인 ‘듀얼 등속 조인트’, 전기차의 구동축과 바퀴를 필요에 따라 분리할 수 있는 ‘휠 디스커넥트 시스템’ 등도 선보인다.
