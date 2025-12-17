美 “베네수엘라 정권은 테러단체”… 시리아 등 5개국, 美입국 전면금지
입국 제한받는 나라 35개국 이상
도널드 트럼프(사진) 미국 대통령은 16일(현지시간) 베네수엘라의 니콜라스 마두로 정권을 ‘외국 테러단체’(FTO)로 지정하고 “베네수엘라를 드나드는 모든 제재 대상 유조선에 대한 철저한 봉쇄”를 명령했다. 마두로 정권의 최대 자금줄인 석유 수출을 차단해 고사시키는 작전에 나선 것이다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 “베네수엘라는 남미 역사상 최대 규모의 함대에 완전히 포위돼 있다. 그들이 받게 될 충격은 지금까지 경험하지 못한 수준일 것”이라며 “그들이 미국으로부터 훔쳐간 모든 석유, 토지, 기타 자산을 반환할 때까지 (압박을) 계속하겠다”고 밝혔다. 이어 “불법적인 마두로 정권은 훔친 유전에서 나온 석유를 이용해 정권 유지와 마약 테러리즘, 인신매매, 살인, 납치에 자금을 대고 있다”면서 “미국은 범죄자, 테러리스트 또는 타국이 우리나라를 약탈·위협하거나 해치는 걸 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.
이에 베네수엘라 정부는 “미국 대통령이 우리 국부를 약탈하려는 목적에서 지극히 비이성적인 방식으로 베네수엘라 해상을 봉쇄하려 한다”며 이런 봉쇄가 국제법 위반임을 유엔에서 제기하겠다고 밝혔다.
한편 트럼프 행정부는 이날 미국 입국 전면금지 국가 목록에 5개국(시리아·부르키나파소·말리·니제르·남수단)을 추가했다. 이로써 미국에 전면 또는 부분 입국 제한을 받는 국가는 35개국 이상으로 늘어났다. 팔레스타인 자치정부(PA)가 발급한 여행 문서를 소지한 개인도 미국 입국이 금지된다.
트럼프는 관련 포고문에서 “테러 공격을 의도하거나 국가안보·공공안전을 위협하며 증오범죄를 선동하고 이민 제도를 악용하는 외국인으로부터 미국 국민을 보호하는 게 미국의 정책”이라고 밝혔다.
뉴욕타임스는 “트럼프 행정부가 여행 금지 조치를 더 많은 국가로 확대하기로 한 결정은 미국에 체류 중인 해당 국가 국민에게도 중대한 영향을 미칠 수 있다”며 “이달 초 여행 금지 목록에 포함된 19개국 국민의 이민 신청이 차단됐다”고 전했다.
