광주 민간·군공항 무안 이전 합의… 명칭 ‘김대중공항’ 검토

6자 협의체 첫회의… 합의문 발표

호남지방항공청 신설도 함께 추진

무안에 첨단산업·기업유치 지원

17일 광주에서 열린 ‘광주 군공항 이전 6자 협의체’ 회의에서 대통령실 김용범 정책실장, 구윤철 기획재정부장관, 안규백 국방부장관, 강희업 국토교통부2차관, 강기정 광주시장, 김산 무안군수 등이 기념촬영을 하고 있다. 광주광역시 제공

십수년간 답보 상태에 놓였던 광주 민간·군공항 무안 통합 이전이 전격 결정됐다. 이재명 대통령이 지난 6월 광주·전남 타운홀미팅에서 “국가 주도로 해결하겠다”고 선언한 뒤 반년 만에 이뤄진 성과다.



17일 광주시와 전남도 등에 따르면 이날 오전 광주도시공사에서 대통령실이 주도한 광주 군 공항 이전 6자(광주시·전남도·무안군·기재부·국방부·국토부) 협의체 첫 회의가 열렸다.



이날 회의에는 김용범 대통령실 정책실장을 비롯해 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 안규백 국방부 장관, 강희업 국토교통부 2차관, 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 김산 무안군수 등 6자 협의체 당사자들이 모두 참석했다.



이들은 정부 중재안을 바탕으로 광주·민간 군공항 무안 통합 이전을 논의하고, 6자 협의체 당사자간 공동 추진 등을 명시한 합의문을 발표했다.



먼저 합의문에는 광주시의 군공항 이전 주변지역 개발이익을 무안군 주민지원사업에 사용할 수 있도록 명시했다. 또 주민지원사업 규모를 총 1조원 상당으로 정하고, 자금 조성 방안도 신속히 제시하도록 했다.



특히 정부는 현재 무안국제공항의 명칭을 ‘김대중공항’으로 변경하는 안을 검토하는 한편 호남고속철도 2단계 개통에 맞춰 광주공항 국내선이 무안공항으로 조속히 이전하도록 했다. 서남권 거점 공항 육성을 위해 호남지방항공청 신설도 함께 추진한다.



또한 전남도와 정부는 무안군에 국가농업 AX플랫폼 구축, 에너지 신산업, 항공 MRO 센터 등 첨단산업 기반 조성과 기업 유치를 지원키로 했다. 무안군도 합의 내용을 전제로 한 이전 절차에 적극 협력한다는 방침이다.



이들은 합의문을 통해 “광주시와 전남도, 무안군은 광주 군공항 이전이 원활히 추진되는 것이 각 지역 발전을 위한 중대한 계기가 되며, 주민들의 이익에도 부합한다는 데 이해를 같이한다”며 “정부는 완전한 이행을 보장하기 위해 적극 지원하고 최선의 노력을 다하기로 한다”고 강조했다.



이번 합의를 통해 지역 최대 숙원사업이자 난제로 꼽히는 광주 민간·군공항 통합 이전이 본궤도에 올랐다는 평가다. 공항 통합이전은 지난 6월 25일 이 대통령이 광주·전남 타운홀미팅에서 “국가 단위에서 제가 책임을 지는 게 맞다고 생각한다”며 대통령실 산하 TF 구성을 지시하면서 새국면을 맞았다. 이후 사전협의 등을 거쳐 이날 합의까지 이어졌다.



김용범 정책실장은 “이전 사업에 대해 드디어 합의를 이뤘다”며 “지난 10여년간 지역의 갈등 과제가 대화와 통합을 통해 해결할 수 있게 돼 무척 기쁘다”고 말했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



