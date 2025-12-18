학과당 정원 줄이고 교수·학생 친밀감 높여
아신대학교
복음주의 신학의 50년 전통을 가진 아신대학교(ACTS·총장 정홍열)는 정시 모집 나군에서 신학과, 기독교교육과, 미디어학과, 기독교상담학과, 사회복지선교학과 신입생을 모집한다.
신학과는 기독학생특별전형(기독교 세례 교인)으로, 이외 세 개 학과는 일반전형으로 선발한다. 모든 학과는 수능 미응시자도 지원이 가능한 학생부교과전형으로 뽑는다. 학생부교과전형은 학생부(고교 내신) 60%와 면접 40%로 선발한다.
2026년도 아신대에 입학하는 신입생 전원은 전액 장학금을 통해 ‘여름방학 해외 문화 탐방 프로그램’에 참여할 수 있다.
신입생은 한 학기 동안 ‘해외문화탐방’ 과목을 수강하며 다른 문화권에 대한 이해와 선교에 관한 교육을 받는다. 이후 여름방학을 활용해 해외 탐방을 나가게 된다. 이외에 신입생을 대상으로 수시최초 장학금, 양평인재 장학금, 이주민인재 장학금 등의 혜택이 있다.
아신대는 학과당 모집인원을 15~20명으로 축소하고 교수별 담당 지도 학생 수를 줄여 개인맞춤형 진로상담지도를 한다. ‘사제동행’은 교수와 학생이 신앙인으로 사는 삶과 생각을 나누는 아신대 만의 특별 프로그램이다. 소수의 학생과 교수가 작은 공동체를 이뤄, 진로 탐색과 문화 예술 활동, 체험프로그램 등을 함께한다. 성인학습자들을 위해 학습 도우미를 운영해 학교생활을 돕는다.
원서접수는 오는 29일부터 다음 달 31일 오후 6시까지 진행한다. 인터넷 접수(유웨이어플라이)와 경기도 양평 아신대 교학지원팀에서 현장 방문 접수를 동시에 진행한다. 모집 요강은 아신대 입학정보홈페이지에서 확인할 수 있으며 전화(031-770-7701, 7723)로도 안내받을 수 있다.
