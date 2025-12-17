경기도 ‘농촌기본소득’ 생활 변화·인구 유입 효과
신청 절차 간단… 부담없이 참여
삶 만족도·사회적 교류 등 개선
경기도가 시행 중인 농어민기회소득과 농촌기본소득이 소득 안정과 지역경제 활성화라는 두 축에서 가시적인 변화를 만들어내고 있는 것으로 파악됐다.
경기도 농어민기회소득은 농어업이 창출하는 사회적 가치를 인정하고 정당한 보상을 제공하기 위한 민선 8기 김동연 경기도지사의 대표 정책으로, 올해 도내 25개 시·군에서 약 19만3000명의 농어민에게 월 5~15만 원, 연간 최대 180만원을 지역화폐로 지급했다. 청년농어민, 귀농어민, 환경농어민, 일반농어민이 대상이며, 농어업 경영체에 등록된 경영주뿐 아니라 가족 등 구성원도 포함된다.
포천에서 쏘가리 양식장을 운영하는 한 청년 어민은 기회소득에 대해 “신청 절차가 간단해 부담 없이 참여할 수 있었고, 바쁜 양식 시기에도 식사를 거르지 않고 필요한 자재를 마련할 수 있었다”고 말했다.
농촌기본소득 역시 농촌 현장에서 뚜렷한 변화를 이끌고 있다. 연천군 청산면에서 10년째 거주 중인 한 주민은 “기본소득 지급 이후 공실이 사라지고, 지역 내에서만 사용해야 하는 구조 덕분에 소상공인 창업도 늘었다”며 “기본소득이 나오는 날이면 주민들이 함께 식사하며 공동체가 더 끈끈해졌다”고 전했다. 특히 소득이 거의 없는 노인층에게는 자녀에게 의존하던 생활 부담을 덜어주는 역할을 하고 있다는 평가다.
올해 1~7월 진행된 농촌기본소득 중간 효과 분석 결과, 시행 전과 비교해 삶의 만족도와 사회적 교류 등 89개 조사 문항 중 39개 지표가 개선됐고, 인구는 4.4% 증가했다. 지역경제 파급효과를 나타내는 LM3 지수는 1.97로, 10억원 투입 시 약 19억7000만원의 지역 순환 효과가 발생한 것으로 분석됐다.
이 같은 성과를 바탕으로 농촌기본소득은 내년부터 정부가 추진하는 ‘농어촌 기본소득 시범사업’으로 확대된다. 연천군은 전국 10개 지역과 함께 최종 선정됐으며, 경기도는 연천군이 부담해야 할 지방비의 절반을 지원해 연간 약 240억원의 예산을 투입할 예정이다.
