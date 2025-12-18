시사 전체기사

유홍준 “환빠는 민족적 열등의식을 상상으로 푼 자기만족 사관”

입력:2025-12-18 01:09
“李 대통령, 환빠 지지해서가 아닌 동북아재단 대처 방안 질의한 것”

연합뉴스

유홍준(사진) 국립중앙박물관장은 최근 이재명 대통령의 발언으로 논란이 된 ‘환단고기’에 대해 “민족적 열등의식이 투영된 상상력이자 자기만족”이라고 평가했다.

유 관장은 16일(현지시간) 미국 워싱턴DC 한국문화원에서 열린 강연 행사 도중 이 대통령의 환단고기 발언을 거론하며 “대통령이 ‘환빠’(환단고기의 내용을 사실로 믿고 지지하는 사람들) 이야기를 했던 것은 환빠를 지지해서가 아니고 그 골치 아픈 환빠를 동북아역사재단은 어떻게 대처하느냐고 물어본 것이었다”고 말했다.

유 관장은 환단고기에 대해 “옛날 고조선이 세계를 지배했다는 이야기인데 그것을 우리가 따라야 되겠는가”라며 “역사로 증명하는 시기에 자신들의 민족적 열등의식을 그냥 상상력으로 해서 자기만족 했던 사관이 환빠”라고 설명했다. 그러면서 “국립중앙박물관도 그 환빠들 때문에 얼마나 고생했는지 모른다”며 “중국의 청동기 유물과 우리 비파형 동검이 싸우면 어떻게 이기냐. 환빠들에게 (유물을 보고도 그런 말이 나오는지) 물어보고 싶다”고 말했다.

이 대통령은 지난 12일 정부 업무보고 때 박지향 동북아역사재단 이사장에게 “환단고기는 문헌이 아니냐”고 물어 정치권에서 논란이 벌어졌다. 박 이사장은 “재야 사학자들 이야기인 것 같은데 그분들보다는 전문 연구자들의 이론과 주장이 훨씬 더 설득력이 있기 때문에 저희는 전문 연구자들의 의견을 받아들일 수밖에 없다”고 답했다.

이 대통령이 위서로 판명된 환단고기에 동의하는 것 아니냐는 논란이 일자 대통령실은 이틀 뒤 “이 주장에 동의하거나 이에 대한 연구·검토를 지시한 것이 아니다”고 해명했다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

