초고압 송전선로 건설 반발 확산… “수도권 집중 재검토해야”
용인 반도체 클러스터 전력 문제
송전선로 경과 지역 부담 재쟁점
수도권 초대형 반도체 산업단지 조성을 계기로 초고압 송전선로 건설에 대한 반발이 전국으로 확산하고 있다. 대규모 전력 수요를 송전망으로 충당하는 현행 전력 수급 체계를 재검토해야 한다는 목소리가 커지고 있다.
17일 정부와 한국전력에 따르면 경기도 용인에 조성 중인 반도체 클러스터는 2027년 가동 시점에 약 3GW의 전력이 필요하고, 2030년에는 6GW, 장기적으로는 10GW 이상으로 수요가 늘어날 것으로 전망된다. 이는 원전 3기 발전 용량에 해당하는 규모다.
이에 따라 정부는 서해안·남해안·동해안을 잇는 이른바 ‘에너지 고속도로’ 구축 구상을 제시하고 있다. 재생에너지 생산이 집중된 지역에서 수도권으로 전력을 이송해 수요를 충당하겠다는 방식이다. 이 구상에는 전국에 걸쳐 총 70개 노선, 연장 3855km에 이르는 신설 계획이 포함돼 있다.
그러나 이 과정에서 송전선로 경과 지역의 부담이 다시 쟁점으로 떠오르고 있다. 송전탑 설치에 따른 산림 훼손과 경관 변화, 주민 수용성 문제 등이 복합적으로 제기되면서 장거리 송전 방식의 한계가 드러나고 있다는 지적이 나온다.
서울·경기·충남·전남·전북 등 100여개 시민사회·농민단체가 참여한 ‘용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설 반대 전국행동’은 16일 출범을 선언하고, 전력 수급 구조 전환 필요성을 제기했다. 이들 단체는 “지역 주민과 환경, 국가균형발전을 고려하지 않은 정책은 갈등을 키울 수 있다”며 사회적 수용성 확보를 강조했다.
기후 대응 측면에서도 논의가 이어진다. 용인 반도체 클러스터 전력의 일부를 LNG 발전으로 충당하고 나머지를 송전으로 공급하는 계획이 2050 탄소중립 목표와 글로벌 기업들의 RE100 이행 흐름에 부합하는지를 두고 전문가들 사이에서도 평가가 엇갈리고 있다.
이재명 대통령도 최근 반도체 산업 전략을 언급하며 “재생에너지가 풍부한 지역을 중심으로 새로운 산업 생태계를 고민할 필요가 있다”고 말한바 있다. 다만 산업 입지 조정이나 전력 수급 방식 전환과 관련한 구체적인 정책 방향은 아직 제시되지 않은 상태다.
