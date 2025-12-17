‘고향의 봄’ 100주년 앞두고 작가 친일 논란 ‘재점화’
배경도시 창원시, 기념사업 계획
작가가 친일시 쓴 행적이 발목
국민동요로 불리는 ‘고향의 봄’ 창작 100주년을 앞두고 경남 창원시가 기념사업을 추진하는 가운데 이원수 작가의 친일논란이 재점화되면서 갈등이 커지고 있다.
고향의 봄 노랫말을 쓴 이원수(1911~1981)는 경남 양산 출신이지만 첫돌을 맞기 전 부모를 따라 창원읍(현 창원시 의창구 소답동)으로 이사해 유년을 보냈다. 지금 소답동 일대 창원읍성이 있는 동네에서 성장한 뒤 고향의 봄을 창작한 것으로 알려졌다. 고향의 봄 배경도시인 창원시는 창작 100주년인 내년 예산 약 8억9300만원을 들여 기념사업을 펼칠 계획이다.
하지만 작가가 일제강점기에 친일시를 쓴 행적이 발목을 잡았다. 친일작가 이원수 고향의 봄 창작 100주년 기념사업 반대시민대책위는 지난 16일 창원시의회 앞에서 기자회견을 열고 기념사업을 반대한다고 밝혔다. 이들은 “창원시는 기념사업 논란에 대해 밝힌 입장문에서 고향의 봄 작가인 ‘이원수’라는 이름을 단 한 번도 쓰지 않았다”고 지적했다. 기념사업 주체 창원시가 정작 작가 이름을 내세우지 못하는 현실을 꼬집은 것이다.
동요의 직접적 무대인 창원 의창구 주민들을 중심으로 기념사업에 찬성하는 목소리도 만만치 않다. 기념사업을 지지하는 모임도 같은 날 창원시의회에서 기자회견을 열고 “민족동요인 고향의 봄은 정치나 이념의 잣대로 절대 훼손될 수 없는 소중한 정신문화 자산이며, 창작 배경지에 살고 있는 의창지역 주민들은 이를 자랑스럽게 여기고 있다”고 강조했다.
이어 “100주년 기념 사업은 주민들의 숙원이며, 문화 소외 지역인 의창지역 활성화와 주민 자긍심을 높이는 중요한 사업임을 다시 한 번 확실히 밝힌다”고 덧붙였다.
창원시의회는 최근 내년 예산안을 심사하면서 국민의힘 의원들 주도로 민주화운동 기념사업 관련 예산 4686만원을 삭감했고, 창원시는 고향의 봄 100주년 기념사업을 위해 내년 예산을 올해보다 2억5000만원 늘렸다. 해당 예산은 오는 19일 심의·의결될 예정이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
