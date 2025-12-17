부산 ‘하하캠퍼스’ 행정절차 마무리… 내년 사업 본격 착수

‘행복하고 건강하게 나이 들기’

학교시설 무상사용 문제도 해결



부산시가 ‘하하(HAHA)캠퍼스’ 조성사업의 핵심 관문인 도시관리계획 변경 결정을 마무리하고, 내년부터 사업을 본격 추진한다.



부산시는 부산가톨릭대학교 신학교정에 하하캠퍼스를 조성하는 데 필요한 주요 행정 절차를 모두 완료했다고 17일 밝혔다. 도시관리계획(가톨릭대학교) 변경 결정 고시를 끝으로 그동안 계획 단계에 머물던 사업이 실행 단계로 전환됐다는 평가다.



시는 올해 초부터 타당성 조사와 기본계획 수립을 시작으로 지방재정투자심사, 관계기관 업무협약(MOU) 체결, 도시관리계획 변경 등 필수 절차를 추진해 왔다. 내년도 본예산에는 건물 새 단장(리모델링)을 위한 실시설계용역비 14억6000만원을 반영해 사업 추진을 위한 재정적 기반도 마련했다.



특히 사업 추진의 최대 난제로 꼽혀온 학교시설 무상사용 문제도 해결됐다. 시는 부산가톨릭대학교 및 학교법인과의 협상을 거쳐 지난달 교육부 최종 허가를 받아 건물 1개 동 기부채납, 2개 동 30년 무상사용, 토지 지상권 설정 등 핵심 권리를 확보했다.



하하캠퍼스는 ‘행복하고 건강하게 나이 들기(Happy Aging, Healthy Aging)’를 목표로 하는 부산형 시니어 복합단지다. 부산가톨릭대학교 신학 교정 내 6만3515㎡ 부지의 유휴시설을 활용해 문화·여가, 건강·체육, 교육, 일자리, 주거, 실버산업 기능을 하나로 집약한다. 대학과 연계한 디지털·헬스 중심 모델이라는 점에서 기존 시니어 시설과 차별화된다.



박형준 부산시장은 “행정적 기반이 마련된 만큼 사업을 속도감 있게 추진해 어르신이 살기 좋은 노인행복도시 부산을 만들어가겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



