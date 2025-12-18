“국민의 아이디어가 든든한 자산이 되는 나라 만들 것”
[인터뷰] 김용선 지식재산처장
“국민들의 일상적인 아이디어가 돈이 되는 사회를 만들겠습니다. 국민의 아이디어와 정부의 적극적인 지원을 결합해 이를 경제적 가치로 만드는 새로운 성장모델을 구축하겠습니다”
김용선 지식재산처장은 17일 국민일보와의 인터뷰에서 지식재산으로 경제적 가치를 창출하는 새로운 패러다임을 만들겠다는 구상을 밝혔다. 그는 경제성장의 중심에 지식재산이 있다며 ‘국민의 아이디어가 든든한 자산이 되는 나라’를 만들겠다고 했다.
이를 위해 김 처장은 국민들의 다양한 아이디어를 모으는 ‘모두의 아이디어 프로젝트’를 추진하겠다는 계획을 내놨다. 이 프로젝트는 기업과 사회, 공공영역이 당면한 과제의 해결 방안을 국민들이 제안하는 사업이다.
김 처장은 “모두의 아이디어 프로젝트는 아이디어로 수익을 창출하는 새로운 사업이다. 총 상금은 1억원 규모이며 참가자 가운데 상위 1만명에게는 지역화폐와 연계해 3만원을 제공한다”며 “일상의 아이디어를 시장성을 갖춘 지식재산으로 발전시키고, 이를 국가정책과 연구개발까지 이어지도록 지원할 것”이라고 설명했다.
그러면서 “올해 17명이었던 지식재산거래소의 거래전문관을 2030년까지 100명으로 늘리는 한편 지식재산 거래·사업화 펀드도 내년에 200억원 규모로 조성하겠다”며 “지식재산으로 해외시장에서 외화를 벌어들이는 ‘지식재산수익화 전문기업’도 육성할 계획”이라고 말했다.
지식재산을 수익으로 연결하려면 이를 보호하기 위한 단단한 방패가 필수다. 김 처장은 해외 기술유출과 대기업에 의한 중소기업 기술 탈취, 국내·외에서 벌어지는 지식재산 분쟁 관련 지원을 강화하기 위한 방안도 마련했다고 강조했다.
그는 “특허정보로 국가 첨단 전략기술 유출 위험을 조기에 탐지하는 한편 기술경찰에 ‘첨단 해외유출 특별수사팀’을 신설하겠다. 지재처의 전문성을 바탕으로 기술안보 강화에 집중하겠다”며 “이번에 신설된 ‘지식재산분쟁대응국’을 중심으로 국내·외 지재권 분쟁에 대응하고 다양한 지식재산 침해를 아우르겠다”고 말했다.
음식과 뷰티, 패션 등 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 ‘K-브랜드’의 가치를 지키기 위한 방안도 마련한다. 김 처장은 “상표권 침해가 잦은 K-브랜드 업종을 대상으로 분쟁위험을 사전 진단하는 ‘IP 분쟁 닥터’를 새롭게 운영하고 인공지능(AI) 기반의 ‘상표선점 경보 시스템’도 구축할 예정”이라며 “지식재산 분쟁 관련 신고·상담을 통합 관제하는 ‘지식재산 분쟁 위기대응센터’도 만들 것”이라고 했다.
지식재산으로 지역의 성장을 지원하기 위한 대책도 추진한다는 계획이다. 김 처장은 “권역별 지식재산 거래·사업화·금융을 총괄하는 종합지원센터를 만들어 지방정부가 자생적인 지식재산 성장 생태계를 갖출 수 있도록 하겠다”며 “우리 경제가 국민의 아이디어와 지식을 자산으로 삼아 다시 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
