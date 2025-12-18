음악전공·공연예술 실기80%+수능20%
한세대학교
한세대학교는 정시모집에서 30.7%인 187명(정원 내 180명, 정원 외 7명)을 선발한다.
정원 내 모집에서 총 114명을 모집하는 수능 위주 전형은 수능 100%로 선발하며, 예술학부(음악전공, 공연예술전공)를 제외한 모든 모집 단위를 모집한다.
실기우수자 전형은 예술학부(음악전공, 공연예술전공)에서 20명, 디자인학부(시각정보디자인전공, 실내건축디자인전공, 섬유패션디자인전공)에서 46명을 모집하며, 예술학부(음악전공, 공연예술전공)는 실기고사 80%와 수능 20%, 디자인학부(시각정보디자인전공, 실내건축디자인전공, 섬유패션디자인전공)는 실기고사 70%와 수능 30%를 반영해 선발한다.
정원 외 모집은 특성화고교졸업자 전형(3명)과 농어촌학생 전형(3명), 재외국민 전형(1명)으로 총 7명을 모집한다. 디자인학부(시각정보디자인전공, 실내건축디자인전공, 섬유패션디자인전공)에서 실기 70%와 수능 30%로 선발한다.
수능 성적은 모든 모집 단위에서 국어·수학 중 상위 1개 과목, 영어, 사회·과학·직업 중 상위 1개 과목에 대해 성적을 반영한다. 실기고사는 각 모집단위별 평가 유형 및 과제가 다르므로, 지원 전에 반드시 모집요강을 확인해야 한다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사