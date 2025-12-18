시사 전체기사

음악전공·공연예술 실기80%+수능20%

입력:2025-12-18 18:31
수정:2025-12-18 19:13
공유하기
글자 크기 조정

한세대학교


한세대학교는 정시모집에서 30.7%인 187명(정원 내 180명, 정원 외 7명)을 선발한다.

정원 내 모집에서 총 114명을 모집하는 수능 위주 전형은 수능 100%로 선발하며, 예술학부(음악전공, 공연예술전공)를 제외한 모든 모집 단위를 모집한다.

실기우수자 전형은 예술학부(음악전공, 공연예술전공)에서 20명, 디자인학부(시각정보디자인전공, 실내건축디자인전공, 섬유패션디자인전공)에서 46명을 모집하며, 예술학부(음악전공, 공연예술전공)는 실기고사 80%와 수능 20%, 디자인학부(시각정보디자인전공, 실내건축디자인전공, 섬유패션디자인전공)는 실기고사 70%와 수능 30%를 반영해 선발한다.

정원 외 모집은 특성화고교졸업자 전형(3명)과 농어촌학생 전형(3명), 재외국민 전형(1명)으로 총 7명을 모집한다. 디자인학부(시각정보디자인전공, 실내건축디자인전공, 섬유패션디자인전공)에서 실기 70%와 수능 30%로 선발한다.

수능 성적은 모든 모집 단위에서 국어·수학 중 상위 1개 과목, 영어, 사회·과학·직업 중 상위 1개 과목에 대해 성적을 반영한다. 실기고사는 각 모집단위별 평가 유형 및 과제가 다르므로, 지원 전에 반드시 모집요강을 확인해야 한다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
지적장애 이웃에게 소처럼 쟁기 매달아 밭 갈게 한 70대 집유
결국 탈 난 창고형 약국… 마약류·의약품 오남용 우려에 제동
20년 전 LG에어컨 로고 ‘순금’이었다…“70만원 벌었어요”
“쉿, 윗집 임대래”… 온라인에 퍼진 동·호수 배치표
‘조세호 하차’ 직접 언급한 유재석…“스스로 돌아보길”
‘주사이모 논란’ 샤이니 키, 활동 중단 “집에서 진료 받았다” 인정
[단독]김문수는 왜 한동훈 손을 맞잡았나…측근에 “JOIN, OR DIE” 강조
김범석 질문에 “이 자리 기쁘다”… 동문서답 일관한 외국인 대표
국민일보 신문구독