경기대학교 정시에서는 전체 모집인원의 31.6%인 979명을 선발한다. 전형별로 수능(일반학생전형) 928명, 수능(특성화고졸업자전형) 20명, 실기(일반학생전형) 31명이다.
올해도 전년도 신설한 전공자율선택제(무전공제)에 따른 선발로 전공자율선택제 유형1, 유형2 합산 218명을 모집한다. 유형 1인 자유전공학부(수원) 20명, 자유전공학부(서울) 10명은 ‘나군’에서 선발한다. 합격하면 수원 또는 서울로 입학을 하지만 2학년 때부터 자유롭게 캠퍼스에 상관없이 전공을 선택할 수 있다.
다만, 실기를 보고 입학하는 예체능계열 전공, 유아교육과, AI컴퓨터공학부로는 전공 선택이 불가능하다. 또 창의공과대학과 산업경영공학과를 제외하고는 자유전공학부로 입학하는 학생들은 주전공 외에 다 전공을 이수해야 한다.
전공자율선택제 유형 2 선발은 가군의 사회과학부, 창의과학부는 각 49명을 모집하며, 나군에서는 인문학부34명, 소프트웨어경영학부 39명, 융합과학부 25명을 선발한다.
전공자율선택제 해당 모집단위를 제외한 수능(일반학생전형)은 나군, 다군에서 나누어 선발을 한다. 다군에서는 유일하게 면접을 실시했던 유아교육과의 면접이 폐지됐다.
2학년부터 캠퍼스 구분 없이 전공 선택
